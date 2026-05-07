Ministerio de Igualdad solicita retirar carteles de Vox por contenido racista y discriminatorio

El Gobierno español pide a la Fiscalía intervenir ante la publicidad electoral de Vox en Granada que vincula la inmigración con la inseguridad y el odio.

El Ministerio de Igualdad ha tomado medidas contundentes frente a la campaña electoral de la formación política Vox en la provincia de Granada . A través de un escrito formal dirigido a la Fiscalía General del Estado, el organismo gubernamental ha solicitado la retirada inmediata de una serie de carteles publicitarios que consideran profundamente estigmatizadores y racistas.

La controversia surge a raíz de la difusión de imágenes que vinculan de manera directa y simplista la presencia de personas migrantes con la comisión de agresiones sexuales contra las mujeres, creando un clima de miedo y sospecha generalizada. La administración considera que este tipo de comunicación no entra dentro de la libertad de expresión, sino que cruza la línea hacia la discriminación activa y el señalamiento injustificado de un colectivo entero.

El contenido de los carteles es explícito en su intención de generar alarma social entre la población. En ellos se plantea una pregunta directa sobre el miedo de las mujeres a caminar solas por la noche, sugiriendo que la inmigración masiva es la causa principal de dicha inseguridad.

El mensaje añade que Vox es el único partido político que se opone a la llegada de miles de inmigrantes, responsabilizando a las demás formaciones de las consecuencias negativas que, según su criterio, el ciudadano debe pagar. Beatriz Carrillo, quien desempeña el cargo de directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y Contra el Racismo, ha subrayado que este lenguaje excede los límites del debate político legítimo.

Según la funcionaria, se trata de una incitación clara al odio y a la hostilidad, utilizando la vulnerabilidad de las mujeres para atacar a un colectivo ya marginado como es la población migrante. La gravedad de la situación se intensifica al analizar el impacto que estos mensajes han tenido en la cohesión social de la región.

El Ministerio ha advertido que el uso del miedo como herramienta electoral no solo es éticamente cuestionable, sino que puede derivar en actos de violencia real contra personas extranjeras. La difusión de estos contenidos no se ha limitado al espacio físico de las calles de Granada, sino que ha alcanzado una escala masiva a través de las redes sociales, multiplicando el alcance del mensaje y profundizando la polarización.

Esta viralidad ha provocado que el sentimiento de inseguridad y rechazo se propague rápidamente, afectando la convivencia pacífica entre los diversos grupos sociales que componen la comunidad andaluza y deteriorando la calidad del diálogo democrático. Como consecuencia directa de esta campaña, el Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación racial o étnica ha registrado un incremento significativo en el volumen de comunicaciones.

El teléfono 021, habilitado para brindar apoyo a quienes sufren ataques por su origen o etnia, ha recibido una cuantía considerable de consultas y denuncias relacionadas con el clima de tensión generado por estos carteles. Esta respuesta ciudadana evidencia que el mensaje de Vox ha calado en la sociedad, generando preocupación tanto en las víctimas potenciales como en personas conscientes del peligro que representa el discurso de odio.

El Ministerio de Igualdad insiste en que es imperativo que la Fiscalía actúe con celeridad para esclarecer los hechos y adoptar las medidas legales pertinentes, asegurando que el espacio público sea un lugar libre de discursos que promuevan la segregación. Finalmente, este caso pone de relieve la tensión constante entre el derecho a la expresión política y la protección de los derechos fundamentales de los colectivos vulnerables.

La lucha contra el racismo y la xenofobia es una prioridad para el Estado español, y el Ministerio de Igualdad busca sentar un precedente para que las campañas electorales no se conviertan en vehículos de odio. La solicitud de retirada de los carteles busca no solo eliminar el material físico, sino también enviar un mensaje claro sobre los límites de la retórica política en una democracia moderna, donde la dignidad humana debe prevalecer sobre cualquier estrategia de captación de votos basada en el prejuicio y la discriminación sistemática





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