El Ministerio de Igualdad rechaza las afirmaciones de Ana Redondo sobre fallos tecnológicos del dispositivo GPS. La ministra asegura que protege a más de 4.700 víctimas con un sistema superior.

El Ministerio de Igualdad, encabezado por Ana Redondo, ha emitido una contundente declaración oficial desmintiendo las supuestas declaraciones críticas sobre el sistema de geolocalización de víctimas de violencia de género. La negativa responde a la difusión de un audio por parte del diario ABC, en el que se atribuía a la ministra una valoración negativa sobre la efectividad tecnológica de los dispositivos.

Reacción oficial ante filtración del diario ABC

Fuentes cercanas al departamento ministerial han expresado su profunda preocupación y rechazo ante la publicación del audio sin haber verificado previamente la información. El Ministerio ha indicado claramente que no pueden admitir que se difunda el supuesto contenido de una reunión privada sin contactar antes con el interlocutor para contrastar los hechos.

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La institución ha solicitado explícitamente que las palabras atribuidas a la ministra no se saquen de contexto ni se presenten de manera fragmentada. Este posicionamiento firme busca proteger la integridad de la información pública y evitar malentendidos que puedan afectar la percepción sobre la seguridad de las víctimas.

Tecnología y funcionamiento de la Sala Cometa

El sistema actual ha sido descrito por el gobierno como tecnológicamente superior al modelo anterior que operaba hace cuatro años. Según los datos oficiales, la plataforma combina señales GPS con el acceso a cualquier red móvil disponible y conexiones wifi para lograr una localización precisa y en tiempo real.

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La infraestructura técnica es capaz de procesar más de 41 millones de posiciones diarias para rastrear tanto a los agresores como a las víctimas de forma simultánea. Esta capacidad de procesamiento masivo de datos permite una respuesta inmediata ante cualquier incumplimiento de la orden de alejamiento.

Seguimiento de las víctimas y seguridad

La Sala Cometa, entidad encargada de la coordinación y el seguimiento de estos casos, garantiza la protección a las víctimas las 24 horas del día y los 365 días del año. Este servicio integral coordina directamente la respuesta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier situación de riesgo inminente.

Actualmente, el sistema protege a más de 4.700 víctimas, lo que convierte a la seguridad de estas personas en la máxima prioridad del departamento. El objetivo final del servicio es actuar de manera efectiva cada vez que los agresores incumplen las medidas judiciales y ponen en peligro a sus víctimas.

Visitas de la ministra al centro de operaciones

Es importante destacar que Ana Redondo ha visitado en varias ocasiones la Sala Cometa para conocer de primera mano la evolución del servicio. Durante estos encuentros, la ministra tiene la oportunidad de escuchar directamente a los profesionales que atienden a las víctimas en el frente operativo.

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El Ministerio ha aclarado que estos encuentros de seguimiento interno no se graban bajo ninguna circunstancia. Esta medida de privacidad busca garantizar un entorno de confianza para la discusión técnica de los casos, sin exposición pública de las conversaciones internas.