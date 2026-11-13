Ministerio de Consumo bloquea pisos turísticos ilegales en España

El Ministerio de Consumo retira anuncios de pisos turísticos ilegales en España. Madrid lidera con 4.500 bloqueos para reducir precios de alquiler.

El Ministerio de Consumo ha iniciado una campaña masiva para retirar anuncios de pisos turísticos ilegales en España, identificando un total de 14.000 publicaciones que infringen la normativa vigente. Hasta la fecha, las autoridades han logrado bloquear exitosamente más de 6.500 de estos anuncios, marcando un hito significativo en la regulación del sector inmobiliario y turístico nacional.

Bloqueo masivo de anuncios ilegales

La acción concreta del Ministerio de Consumo se centra en la eliminación de la oferta visible en plataformas digitales para frenar el mercado informal. De los más de 6.500 anuncios bloqueados hasta ahora, la ciudad de Madrid concentra la mayor parte de estas intervenciones con un total de 4.500 viviendas turísticas irregulares retiradas de los buscadores. Esta cifra representa aproximadamente el setenta por ciento del éxito inicial en la limpieza digital del mercado ilegal.

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El objetivo principal de esta medida es reducir inmediatamente la disponibilidad de alojamientos no regulados, lo que debería impactar directamente en la presión sobre el alquiler residencial a largo plazo. Al disminuir la competencia de propiedades disponibles solo para turistas, se espera que haya un efecto estabilizador en los precios del mercado de vivienda habitual.

Presión al alcalde Martínez-Almeida

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha dirigido sus críticas abiertamente hacia el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, exigiendo una postura más firme contra este fenómeno. Bustinduy ha instado al ejecutivo municipal a cerrar definitivamente estos pisos turísticos, argumentando que es necesario aumentar la oferta de alquiler residencial para lograr la bajada de precios que demandan los ciudadanos.

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En declaraciones públicas, el titular del departamento ministerial ha señalado que la administración local debe cumplir con su trabajo y dejar de servir los intereses de multinacionales extranjeras que operan con pisos turísticos ilegales. La exigencia busca que las autoridades locales asuman la responsabilidad de regularizar el sector y proteger el derecho a la vivienda frente a la especulación.

Impacto en grandes plataformas como Airbnb

Entre las grandes plataformas afectadas por esta orden de retirada, Airbnb se destaca como una de las principales empresas obligadas a eliminar los anuncios de viviendas no reguladas. Según información recabada por EL ESPAÑOL-Invertia, la compañía ha cooperado con las solicitudes de bloqueo, aunque persisten dudas sobre la gestión de reservas internacionales.

No obstante, el ministro Pablo Bustinduy lamenta que algunas de estas grandes plataformas continúen compartiendo o gestionando indirectamente estos anuncios a través de servidores o interfaces extranjeras. Esta práctica permite que ciertos propietarios mantengan cierta visibilidad global, lo cual complica los esfuerzos nacionales por erradicar completamente la oferta ilegal dentro del territorio español.

Vinculación con el decreto de vivienda

Esta operación de limpieza de anuncios está estrechamente vinculada con la convalidación reciente del decreto de vivienda impulsado por el gobierno central. La normativa prorroga contratos de alquiler existentes hasta el año 2029, beneficiando directamente a cinco millones de personas en todo el país con medidas de protección.

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La estrategia combina la reducción de la oferta turística irregular con la protección legal de los inquilinos actuales. Se estima que esta combinación podría ayudar a ahorrar de media más de 4.000 euros a quienes mantengan sus contratos gracias a la prórroga establecida en la ley. El objetivo es crear un entorno donde la vivienda tenga un carácter prioritario sobre la inversión puramente turística.

Consecuencias económicas y futuras

La retirada inmediata de 4.500 pisos en el centro de Madrid reduce la competencia directa para el alquiler de larga duración en las zonas céntricas de la capital. Si se mantienen los controles estrictos y se evita que las plataformas reubiquen estos anuncios en mercados extranjeros, la presión sobre los precios podría disminuir notablemente.

Las próximas semanas serán cruciales para evaluar si la reducción de la oferta ilegal se traduce en una bajada real de las rentas del mercado residencial. Las autoridades continuarán monitoreando el cumplimiento de las plataformas digitales y la actuación de los gobiernos locales para asegurar que la regulación tenga el impacto social deseado.