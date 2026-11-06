Ministerio de Agricultura retira aceite de oliva para estabilizar mercado

El Gobierno ordena retirar el 12% de la producción de aceite de oliva 2026/2027. La medida busca proteger a los agricultores ante la sobreproducción histórica.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ordenado la retirada temporal del 12% de la producción de aceite de oliva correspondiente a la campaña 2026/2027. Esta intervención se publica por primera vez en la historia en respuesta a la presión ejercida por las principales organizaciones agrarias del sector.

Medida para frenar sobreproducción histórica

La decisión busca estabilizar el mercado ante el desplome de los precios en origen. Las organizaciones Coag, Asaja, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias temían que la oferta excesiva afectara gravemente a los agricultores. El objetivo es evitar desequilibrios derivados del fuerte aumento de la oferta disponible.

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El Ministerio estima que la campaña 2026/2027 traerá consigo una sobreproducción significativa. Las estimaciones situan la cosecha como la cuarta mayor de la historia. Esto se debe a las condiciones climáticas de la primavera, caracterizadas por temperaturas suaves y precipitaciones abundantes.

Los datos aforados por las comunidades autónomas prevén una producción de 1.602.596 toneladas de aceite de oliva. Junto a esto, las existencias iniciales de la campaña se han situado en 357.040 toneladas. Esto representa el 23,3% por encima de las de la campaña precedente, cumpliendo los criterios técnicos para activar el mecanismo de retirada.

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Postura de las organizaciones agrarias

Las organizaciones agrarias han celebran la activación del mecanismo de retirada de producto. Consideran que este mecanismo protege los precios en origen. Por tanto, la medida beneficia directamente al agricultor en un momento de vulnerabilidad económica.

El mecanismo se pone en marcha bajo el amparo del Reglamento 1308/2013 sobre la Organización Común de Mercados. Se activa específicamente cuando la producción supera el 120% de la producción media. La orden fue publicada este viernes en el BOE tras las gestiones previas.

El año pasado esta medida no llegó a aplicarse debido a una menor producción general. Sin embargo, las condiciones actuales obligan al Gobierno a intervenir para dotar de mayor estabilidad al mercado. El Ministerio asegura que esto redundará en beneficio de productores y consumidores.

Oposición de la industria aceitera

La respuesta de la industria aceitera ha sido inmediata y crítica. La industria considera que la retirada de aceite va en contra de su competitividad internacional. Asoliva ha presentado propuestas de alternativas, como el almacenamiento privado, que no fueron escuchadas.

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Primitivo Fernández, director general de Asoliva, denuncia que el 70% de la producción de aceite de oliva se exporta. La medida actual afecta negativamente a la capacidad de comercialización en mercados libres. Otros países productores no tienen esta situación restrictiva.

Anierac ha anunciado que recurrirá la resolución del Ministerio. Consideran la medida temporal y coyuntural, pero no adecuada. Fernández señala que la promoción debe hacerse con fondos propios del sector. Esto implicará poner más dinero sin garantía de resultados efectivos.

Impacto en almazaras y mercado

La orden contempla la activación del mecanismo de retirada de producto por sobreproducción. Las almazaras podrán elegir la categoría de aceite de oliva que prefieran retirar. Deben realizar el almacenamiento tanto en instalaciones propias como ajenas.

La retirada se aplica sobre la producción mensual acumulada, independientemente de la categoría. Los detalles operativos se ajustan a lo establecido en la orden de comercialización. El sector aguarda ahora la ejecución práctica de la medida para ver su efecto real en los precios finales.