Ministerio de Agricultura ordena retirar 188.000 toneladas de aceite de oliva

El BOE publica la orden que exige almacenar el 12% de la producción de aceite para estabilizar el mercado ante un excedente histórico en la campaña 2026/2027.

El Ministerio de Agricultura ha publicado en el Boletín Oficial del Estado ( BOE) la orden que regula el almacenamiento obligatorio de una parte de la producción de aceite de oliva para la campaña 2026/2027. Esta medida administrativa busca evitar un colapso de precios causado por el exceso de oferta y garantizar la estabilidad del sector oleícola nacional.

El mecanismo implica la retirada temporal de 188.000 toneladas de las almazaras, lo que representa el 12% de la producción mensual declarada. La normativa entrará en vigor a partir de noviembre y su vigencia se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2027, retirando esta cantidad significativa del mercado libre.

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Contexto de producción y estimaciones de la campaña 2026/2027

Los datos aforados por las comunidades autónomas prevén una producción total en la campaña 2026/2027 de 1.602.596 toneladas de aceite de oliva. Esta cifra supone un incremento del 23% respecto a la campaña anterior, situándose como la cuarta mayor cosecha registrada en la historia del sector según especifica el Ministerio.

Las condiciones climáticas favorables durante la primavera pasada, caracterizadas por temperaturas suaves y precipitaciones abundantes en las principales zonas olivareras, permitieron una floración y un cuajado del fruto excepcionales. Este factor climático fue determinante para alcanzar estos volúmenes históricos de producción.

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Niveles de existencias y criterios técnicos de intervención

Las existencias iniciales de la campaña se han situado en 357.040 toneladas, un 23,3% por encima de las de la temporada precedente, según los datos del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO). El Ministerio publicó esta información el 28 de octubre para justificar la intervención administrativa.

Se cumplen los criterios técnicos establecidos en la orden de comercialización porque la suma del aforo de la nueva campaña y las existencias de enlace de la anterior alcanzan el 120% de la producción media de aceite de oliva de las seis campañas anteriores. Esta sobrepoblación de inventario activa los mecanismos de estabilización.

Obligaciones de las almazaras y supervisión técnica

Las almazaras tendrán plena libertad para elegir la categoría de aceite de oliva que prefieran retirar del mercado mediante el almacenamiento. La producción mensual, así como las existencias finales de cada almazara, deberán ser declaradas mediante los canales habituales dispuestos y según lo recogido en el Real Decreto 861/2018.

Para el control de la aplicación de la disposición se creará un grupo técnico de seguimiento que aprobará el plan de control correspondiente. Los operadores afectados deberán proporcionar a la autoridad competente toda la información y documentación necesaria que acredite el cumplimiento de la norma, facilitando controles in situ.

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Vigencia y posible modificación de la medida en 2026

La resolución de almacenamiento obligatorio podrá ser modificada a partir del 31 de diciembre de 2026, en función de la evolución de la producción. Un grupo técnico supervisará la aplicación de la medida, que se mantendrá activa hasta septiembre de 2027 si las condiciones del mercado así lo requieren.

El objetivo fundamental de la medida es prevenir distorsiones en el mercado y asegurar su estabilidad a largo plazo. La retirada temporal de 188.000 toneladas permitirá equilibrar la oferta con la demanda prevista, protegiendo los ingresos de los productores ante el exceso de oferta.