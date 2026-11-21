La Filmoteca Española presenta 'Los años de la transición', una miniserie que analiza los hechos políticos clave desde 1975 hasta 1982 con expertos.

La Filmoteca Española ha puesto a disposición del público una miniserie documental titulada 'Los años de la transición', un proyecto exhaustivo que examina uno de los periodos más determinantes de la historia contemporánea de España. Esta producción audiovisual centra su mirada en los siete años que marcaron la evolución política del país, abarcando el intervalo temporal que se extiende desde el fallecimiento del dictador Francisco Franco en 1975 hasta la victoria electoral del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE) en 1982.

La muerte de Franco y el proceso de cambio

El episodio inicial de la serie establece el contexto histórico partiendo de un dato concreto: la muerte de Francisco Franco ocurrida el 20 de noviembre de 1975. Este evento cronológico específico marcó el inicio inmediato de una transformación política profunda que no transcurrió sin tensiones. Ante la sucesión y el vacío de poder generado, España entró en un periodo caracterizado por una incertidumbre generalizada que afectó tanto a las instituciones como a la sociedad civil.

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El nuevo sistema político tuvo que enfrentarse a dos fuerzas contradictorias que buscaban definir el rumbo del país. Por un lado, debió gestionar la resistencia de los sectores más conservadores del régimen anterior. Por otro, tuvo que atender las demandas emergentes de un tejido social que exigía libertades y cambios estructurales inmediatos. Este equilibrio precario definió la agenda política de los primeros años de la post-dictadura.

Elecciones de 1977 y consolidación democrática

Un hito electoral fundamental se registra en la fecha del 15 de junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones generales democráticas desde el final de la Guerra Civil. Este evento político no solo legitimo el proceso de cambio, sino que inició una nueva fase en la lucha de la ciudadanía por conquistar las libertades democráticas tras cuatro décadas de dictadura. La participación en estos comicios fue crucial para la formación de un gobierno con mandato popular explícito.

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Tras estos comicios, la sociedad española comenzó a reivindicar nuevos derechos mientras convivía con desafíos internos severos. La consolidación de las instituciones democráticas no estuvo exenta de dificultades, ya que la ciudadanía tenía que equilibrar sus aspiraciones cívicas con una profunda crisis económica. Esta realidad social se vio agravada por la conflictividad en las calles y la presencia constante del terrorismo, elementos que amenazaban la estabilidad del Gobierno y la normalidad institucional.

El 23-F y la victoria del PSOE en 1982

La estabilidad del nuevo sistema político español sufrió un golpe de efecto significativo con el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. Este evento concreto funcionó como un punto de inflexión crítico que puso a prueba la resistencia de las fuerzas democráticas. Un año después, en 1982, el proceso de transformación iniciado tras la muerte de Franco culminó con la victoria electoral del PSOE, marcando el primer relevo pacífico de poder en la historia moderna del país mediante las urnas.

La miniserie documenta estos eventos con un rigor que combina la recuperación de imágenes de época con análisis profundos. Los reportajes disponibles permiten revivir los momentos clave de esta década decisiva, ofreciendo una perspectiva detallada sobre cómo se construyó la España actual. La producción está diseñada para ser accesible de forma gratuita desde cualquier dispositivo electrónico, facilitando el acceso a este contenido histórico para un público amplio.

Participación de historiadores y expertos

Para profundizar en el contexto de estos eventos, la serie incorpora dos reportajes adicionales que enriquecen la narrativa con la mirada de especialistas. Participan en el proyecto figuras académicas y periodísticas de reconocimiento internacional, entre las que destacan Carme Molinero, Xavier Casals, Miguel Martorell, Joan B. Culla, Tom Burns, Juan Pablo Fusi y Duncan Wheeler. Estas voces aportan rigor analítico a la interpretación de los sucesos.

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Otros expertos importantes que contribuyen al análisis incluyen a Miguel Ángel Ruiz Carnicer, Gurutz Jáuregui, Aránzazu Sarría, Abdón Mateos, Pere Ysàs y Xavier Domènech. La lista de colaboradores se extiende con la participación de José Luis Martín Ramos, Xosé María Núñez Seixas, Juan Francisco Fuentes, Elena Martínez y Jesús Palacios. Su trabajo conjunto permite comprender cómo el cambio era una fuerza imparable pero difícil de consensuar.

Recuperación de la memoria histórica

El proyecto 'Los años de la transición' utiliza material de archivo de la Filmoteca Española y de la prensa de la época para reconstruir la realidad de aquellos años. Esta metodología permite visualizar los acontecimientos que marcaron el rumbo del país y a sus protagonistas principales. La serie ofrece una oportunidad concreta para comprender cómo se edificó el estado democrático español a partir de las tensiones de los años setenta y ochenta.

La estructura narrativa de la miniserie está organizada en episodios que guían al espectador a través de las etapas sucesivas de la transición. La Parte I se centra en el dilema de la sucesión y la incertidumbre inicial, mientras que la Parte II aborda las elecciones de 1977 y la lucha por las libertades. La integración de testimonios y archivos visuales crea un relato completo de una era que definió la identidad política contemporánea de España.