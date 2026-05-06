MINI x Vagabund: La fusión de música, aventura y diseño en el nuevo Countryman

MINI y Vagabund presentan una edición especial del Countryman inspirada en la cultura de los festivales y la música, con un diseño único y un sistema de sonido integrado en la carrocería. Esta colaboración refuerza la imagen de marca de MINI como sinónimo de personalización y creatividad.

El MINI siempre ha sido un coche con una identidad muy marcada, un carisma único y un atractivo innegable desde su lanzamiento. BMW, conocida por su enfoque innovador, especialmente en publicidad y comunicación, ha encontrado en MINI una plataforma ideal para experimentar, seducir y atraer al público.

Primero, transformando el clásico compacto en una amplia familia de vehículos de diferentes tamaños y características, y luego, en los últimos años, mediante ediciones especiales, colaboraciones y versiones personalizadas que han reforzado una imagen de marca potente. La última creación en esta línea es el MINI x Vagabund, una versión del Countryman inspirada en un público específico que combina música y espíritu aventurero, reflejando valores de varias generaciones.

Jean Philippe Parain, director de MINI, destaca que la personalización ha sido siempre un valor fundamental de la marca, y esta colaboración con Vagabund demuestra cómo una reinterpretación creativa del MINI Countryman, inspirada en la cultura de los festivales y la música, puede cobrar vida gracias a una comunidad comprometida. La carrocería del MINI x Vagabund es más ancha que el Countryman original y está elevada, con dos modelos disponibles: Melting Silver, que presenta detalles exteriores en tonos arena y blanco, alegres y gráficos, y Midnight Black, completamente monocromático en negro.

Este no es solo una adaptación, sino un rediseño desde cero, donde la carrocería se convierte en una auténtica torre de sonido. Los pasos de rueda, rediseñados de manera distintiva, crean una imagen visualmente más ancha, y los parachoques delantero y trasero, así como la parrilla frontal, han sido modificados para darle un aspecto más llamativo y una identidad propia.

La barra portaequipajes del techo está compuesta por tres placas de aluminio cortadas con láser y plegadas, con una malla de acero inoxidable que evoca las cubiertas de los altavoces. El equipo de sonido es donde el MINI x Vagabund se convierte en una pieza única.

Las ventanillas laterales traseras se han sustituido por un sistema de sonido especialmente diseñado para proyectar sonido hacia afuera, gracias a una carcasa de altavoz de granito de polímero moldeado, que ofrece condiciones ideales para una reproducción de sonido de máxima calidad y sin distorsiones. Los altavoces de agudos y medios están integrados directamente en la carrocería, mientras que los subwoofers adicionales, situados en la parte trasera, ofrecen un sonido potente cuando se abre el portón del maletero.

El MINI x Vagabund es un ejercicio de creatividad y diseño, donde la personalización es la seña de identidad de la marca. Será exhibido durante 2026 en diferentes salones del automóvil para comunicar el compromiso de MINI con la esencia urbana, la música y la aventura, con un guiño a la cultura de los festivales, que ha vuelto a estar de moda en los últimos años





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