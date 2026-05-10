Minera de Sanidad escribe Clavijo por una captura de pantalla de una IA: 'Hoy ha habido aq un operativo sin precedentes con 23 país'.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha evitado entrar en ms controversia con Clavijo, despus de que el presidente canario se negase al fondeo del Hondius en Tenerife y le mandase a la ministra una captura de pantalla de una IA.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha evitado este domingo entrar en ms polémica con Clavijo, despus de que el presidente canario se negase al fondeo del Hondius en Tenerife y le mandase a la ministra una captura de pantalla de una IA para defender que las ratas nadan.

Me gustaría dejar aparte el ruido, porque hoy ha habido aqu un operativo sin precedentes con 23 país en el que hemos tenido muchas dificultades, en este caso por parte del presidente canario para realizarlo, ha expresado García, tras lo que ha señalado que ms all de las dificultades que les hayan podido poner, hay que destacar el triunfo del operativo.

As, la portavoz del Ministerio de Sanidad ha subrayado que todo est funcionando bien, tal y como lo habías planeado, y que las personas estn saliendo con absoluta seguridad y sin ningun contacto con la población local. ms all de eso, ya tendrás tiempo para hacer las evaluaciones políticas pertinentes pero hoy, como dijiste ayer al Sr. Clavijo, demandamos que nos dejaran trabajar. Desde el Ministerio hemos trabajado de manera muy estrecha y leal con la parte técnica del Govern canario.

Y el Gobierno de Espaa siempre ha dicho que este operativo era muy importante no solamente para nuestro país, sino tambièn para las autoridadán sanitarias internacionales. Es la Organización Mundial de la Salud la que ha confiado en Espaa para que pudiéramos llevar este operativo, y como han podido ver, es de enorme complejidad.

Es un operativo sin precedentes y creo que estamos cumpliendo no solamente con las expectativas, sino que estamos cumpliendo con el orgullo que tenemos de ser un país que se puede hacer cargo. Estos protocolos y estos operativos no han sido improvisados, sino que ya hicimos un simulacro en Las Palmas. Quiero decir que no solo estamos preparados, sino que la Organización Mundial de la Salud nos pone como ejemplo y nos pone como formadores de otros país.

Por eso, creo que hoy es el día de hablar de orgullo de país, del orgullo también de la población canaria, que es una población que es solidaria y que est comprometida con la salud global. Vamos a seguir trabajando hasta que termine todo el operativo y hasta que pongamos a todo el mundo a salvo.

Las polemicas estn alejadas de los buenos criterios de la preservación de la salud pública y cualquier desinformación, polmica y alarmismo es contrario a las medidas básicas de salud pública. Dicho esto, se estn llevando a cabo todos los procedimientos tal y como los habías debatido y tal y como los habías decidido también con el Govern canario desde el minuto una





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