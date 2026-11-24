Más de 81 millones de personas viajan en EE.UU. durante el Día de Acción de Gracias mientras tormentas severas amenazan las costas este y oeste del país.

Más de 81 millones de viajeros en Estados Unidos se desplazarán durante el fin de semana de Acción de Gracias, marcando una de las mayores concentraciones de movilidad del año. Este ajetreado periodo de viajes llega después de que una interrupción tecnológica obligara a la Administración Federal de Aviación a revisar sus protocolos operativos tras incidentes recientes.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) indicó que prevé examinar a 17,6 millones de personas entre el 24 y el 30 de noviembre. Esta cifra refleja la confianza recuperada en el sistema aéreo, a pesar de los desafíos técnicos y climáticos que se avecinan para los pasajeros.

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Cronología de viajes seguros en carreteras

Si va a conducir para visitar a amigos y familiares este Día de Acción de Gracias, es una buena idea salir temprano a la carretera. El mejor momento para viajar durante las vacaciones es a primera hora de la mañana o el Día de Acción de Gracias, específicamente el miércoles 25 de noviembre antes de las 12:00.

La ventana del viernes 27 de noviembre antes de las 12:00 también se presenta como un momento viable para evitar las congestiones más severas. Por otro lado, el domingo 29 de noviembre antes de las 11:00 de la mañana permite un regreso con menor tráfico en las principales autopistas urbanas.

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Historial de fallos y recuperación del sistema aéreo

El contexto actual de los viajes aéreos está marcado por un incidente grave ocurrido el viernes 13 de noviembre, cuando más de un millón de personas quedaron varadas en los aeropuertos. Problemas en la red obligaron a la Administración Federal de Aviación a suspender todos los vuelos de United durante unos 30 minutos.

Entre los sistemas afectados se encontraban los de planificación de vuelos, información meteorológica y herramientas de gestión de tripulaciones. Este evento histórico ha impulsado medidas correctivas que los expertos creen que han fortalecido la resiliencia de la infraestructura actual para la temporada navideña.

Preparación contra inundaciones en el Aeropuerto Internacional de San Francisco

Aunque se prevé una fuerte tormenta y mareas altas en la bahía de San Francisco esta semana, las autoridades no esperan que las murallas del aeropuerto internacional de San Francisco (SFO) sean derribadas por el agua de la bahía. El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, anunció en una conferencia que no esperan que las inundaciones lleguen a la pista del aeropuerto de San Francisco.

Si bien las inundaciones no provocarán la paralización de las obras en el aeropuerto de San Francisco (SFO), el alcalde advirtió que los fuertes vientos sí podrían hacerlo, aunque recordó que eso siempre ha sido así. Ante la previsión de posibles inundaciones, el aeropuerto de San Francisco (SFO) ha colocado sacos de arena y barreras portátiles contra inundaciones en zonas de alto riesgo.

Estas medidas protectivas se han enfocado en lugares susceptibles a inundaciones y donde la escorrentía de aguas pluviales podría afectar a las operaciones del aeropuerto. Cerca de allí, el aeropuerto de Oakland-San Francisco Bay finalizó recientemente la elevación y el refuerzo sísmico de su dique perimetral, que protege la pista principal del aeropuerto, según declaró en un comunicado a CNN Kaley Skantz, responsable de información pública del aeropuerto.

Impacto de tormentas simultáneas en las costas

Ambos sistemas meteorológicos tendrán impactos generalizados en forma de fuertes lluvias, nieve, vientos intensos e inundaciones costeras severas. Los impactos en el este se sentirán principalmente el miércoles y el Día de Acción de Gracias, mientras que en el oeste ya han comenzado a manifestarse con fuerza.

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La tormenta que azota la costa este se intensificará el miércoles, cuando se forme frente a la costa sureste. Esto les dará a los viajeros una oportunidad a principios de esta semana para evitar sus peores efectos en sus itinerarios programados.

Las nuevas lluvias podrían provocar nuevas inundaciones en zonas de Florida que aún se encuentran empapadas por la tormenta de la semana pasada. Es posible que se produzcan inundaciones importantes en Charleston, Carolina del Sur, durante la marea alta del miércoles por la mañana, ya que los vientos elevarán aún más el nivel del agua.

También es probable que se produzcan inundaciones costeras de moderadas a graves hasta la bahía de Chesapeake, al norte del estado. Más al norte, las alertas por inundaciones costeras se extienden desde Delaware hasta Nueva Jersey. Los viajes aéreos podrían verse interrumpidos a última hora del miércoles o el Día de Acción de Gracias en cualquier lugar desde las Carolinas hasta los principales centros de conexión alrededor de la ciudad de Nueva York y, potencialmente, tan al oeste como Chicago.

Políticas de cambio de boletos durante la tormenta

Las aerolíneas están ofreciendo flexibilidad ante estas condiciones climáticas adversas. Los pasajeros pueden evitar cargos por cambio y diferencias de tarifa en vuelos con salida desde San Francisco (SFO), siempre y cuando el nuevo vuelo sea de United y salga entre el 22 y el 28 de noviembre.

Además, los boletos deben ser en la misma cabina y entre las mismas ciudades que las reservadas originalmente o San José. Esta medida busca aliviar la presión sobre los viajeros que intentan llegar a sus destinos finales a pesar de la incertidumbre meteorológica.