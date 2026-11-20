Estudiantes y sindicatos en Reino Unido, Italia y Francia exigen financiación pública y denuncian el gasto militar, marcando una movilización histórica de la Generación Z.

Millones de estudiantes y trabajadores en Reino Unido, Francia, España, Italia y otras naciones han abandonado sus aulas y lugares de trabajo para participar en una serie de protestas masivas. Esta movilización, liderada principalmente por la Generación Z, surge como respuesta directa a la escalada del costo de vida, el aumento de las cuotas universitarias y la percepción de complicidad de los líderes políticos en la guerra de Israel en Gaza. El movimiento ha logrado unir a diversos sectores sociales bajo una causa común que cuestiona las prioridades de gasto público en tiempos de incertidumbre económica y geolítica.

Impacto Económico y Educación Pública

Las demandas centrales de los manifestantes se centran en la necesidad de invertir en servicios públicos y educación frente a lo que consideran un desvío de recursos hacia gastos militares. En el Reino Unido, se esperaba que estudiantes de más de 350 escuelas, colegios y universidades participaran en la huelga, según informó el grupo Socialist Students. En Italia, el mayor sindicato del país, la CGIL, organizó una huelga nacional que incluyó la movilización de sus afiliados, amplificando el alcance del conflicto laboral y estudiantil.

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Adam Powell-Davies, presidente nacional de Socialist Students, declaró enfáticamente que los jóvenes no permanecerán inertes mientras se recortan los fondos para escuelas y universidades, mientras se asignan miles de millones para la guerra. Su mensaje refleja un consenso generalizado entre los jóvenes de que el modelo actual de financiación pública es insostenible y moralmente cuestionable, especialmente cuando afecta directamente su acceso a la educación superior y su estabilidad financiera futura.

Movilización en Capitaless y Ciudades Clave

Las manifestaciones se extendieron por plazas céntricas y capitales europeas, destacando la coordinación transnacional del movimiento. En Italia, la CGIL reportó protestas en más de 100 plazas, incluyendo la emblemática Piazza del Duomo en Milán. Además, se previó que una huelga de trabajadores del transporte afectara las líneas ferroviarias nacionales durante el viernes y el sábado, lo que aumentó significativamente el impacto logístico de la protesta en la infraestructura cotidiana.

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En el Reino Unido, los grupos estudiantiles marcharon hacia Parliament Square en el corazón de Londres, mientras que en Alemania y otras ciudades italianas como Roma, Génova y Bolonia, los manifestantes exigieron el fin del rearme. El líder de la CGIL, Maurizio Landini, afirmó que más de un millón de personas participaron en las protestas en Italia, aunque esta cifra no pudo ser verificada independientemente. Landini subrayó la importancia histórica del momento, señalando que la demanda de cambio está en aumento en toda Europa.

Preocupaciones sobre el Futuro y la Seguridad

Más allá de los aspectos económicos inmediatos, las protestas también reflejan un profundo temor existencial entre los jóvenes hacia el cambio climático, el alto desempleo y la inteligencia artificial no regulada. Una generación cuya adolescencia ha estado marcada por la pandemia de covid-19 y conflictos bélicos en Ucrania, Gaza, Sudán e Irán, teme que los líderes mundiales pongan en riesgo su futuro. Los manifestantes argumentan que la priorización del gasto militar sobre la prevención de crisis climáticas y tecnológicas representa una negligencia gubernamental grave.

En Roma, los manifestantes corearon consignas y exhibieron pancartas con mensajes como "Dinero para las escuelas, no para la guerra". Giorgio Airaudo, del sindicato italiano CGIL, describió la jornada como un "día hermoso" donde estudiantes, trabajadores y jubilados se unieron para decir no a la guerra. Por su parte, la organización británica Stop the War Coalition condenó el impulso hacia un rearme masivo y acusó a los legisladores de complicidad con el genocidio en Gaza, sumándose a las exigencias de salarios más altos y mayor gasto sanitario.

Posiciones Oficiales y Reacción de las Autoridades

Las autoridades han mantenido una postura cautelosa pero firme respecto a las manifestaciones. Antes de la concentración en Parliament Square, la Policía Metropolitana de Londres informó que había estado en contacto con los organizadores. Un portavoz policial declaró que, aunque se respetan el derecho legítimo a la protesta y la libertad de expresión, se tomarán medidas decisivas si el comportamiento cruza la línea hacia la criminalidad, buscando equilibrar la libertad civil con el orden público.

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La cobertura mediática ha destacado la imagen de una generación que no se conforma con las promesas de cambios a largo plazo, exigiendo acciones concretas y tangibles. La inflación en Estados Unidos y otros indicadores económicos globales han servido de contexto adicional para estas movilizaciones, aunque el foco principal en Europa se ha mantenido en la justicia social y la paz internacional. Las protestas continúan siendo un barómetro crucial de la salud política y social del continente, señalando un cambio generacional en las expectativas hacia el contrato social entre el estado y sus ciudadanos jóvenes.