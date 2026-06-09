Millhauser, un clásico vivo del que se sabe poco y nada más

Millhauser, reverenciado como un clásico vivo del que se sabe poco y nada más allá de que de tanto en tanto asoma su cabeza y su mente en las páginas de 'The New Yorker', puede contar la odisea de un magnate de los hoteles temáticos, los muchos planetas escondidos bajo la superficie de nuestro mundo y las idas y vueltas de autómatas e ilusionistas o dibujantes de cómics.

Sus ficciones son atemporales y en ellas se invocan los nombres de magos todopoderosos , de autómatas perfectos y de héroes bizarros . Millhauser (Nueva York, 1943) están más en el Viejo Mundo que en la Nueva América.

Las de Millhauser son ficciones atemporales donde se invocan los nombres de magos todopoderosos y de autómatas perfectos y de héroes bizarros que, sin embargo, como señaló un crítico, son como los personajes de E.T. A. Hoffman, Bruno Schulz, Mervyn Peake y, entre otros, de Stephen King y Haruki Murakami.

Millhauser puede contar la odisea de un magnate de los hoteles temáticos (la 'pulitzeriada' 'Martin Dressler'), los muchos planetas escondidos bajo la superficie de nuestro mundo ('From the Realm of Morpheus'), las idas y vueltas de autómatas e ilusionistas o dibujantes de cómics, o aquello que ocurre durante una mágica noche en los suburbios de una ciudad de su país ('Enchanted Night').

'Biografía de X', de Catherine Lacey, descubre que esa presencia a la que se amaba no era quien se pensaba. 'Edwin Mullhouse', de Jeffrey Cartwright, es una biografía muy estudiada de los primeros y últimos once años de la vida de un pequeño prodigio a cargo de su mejor y más obsesivo amiguito





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