Militantes históricos del PSOE expresan su desazón y critican la gestión de Zapatero tras su imputación

Dos afiliados con décadas de militancia describen el clima de desánimo y la pérdida de referentes éticos en el partido tras los casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Subrayan que la honestidad, pilar histórico del PSOE, está "partida por la mitad" y consideran insuficiente el comunicado de Zapatero. Además, se detalla la imputación de sus hijas en el caso 'Plus Ultra' y las cifras millonarias que habrían cobrado.

El cerco de los presuntos casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno y al PSOE continúa generando inquietud dentro de las filas socialistas.

La preocupación no se limita a los despachos de Ferraz ni a las direcciones territoriales; también se extiende a la base del partido, a quienes han sostenido durante décadas las siglas desde la militancia. Un reportaje recoge el testimonio de dos afiliados históricos, Carmen, militante desde 1990, y Roberto, afiliado desde hace 25 años, ambos parte de la corriente crítica interna 'Reactiva'. Carmen describe sin rodeos el momento que atraviesa el partido, asegurando que hay una gran desazón.

Roberto comparte el mismo diagnóstico y dibuja un panorama especialmente sombrío: "El pilar de la honestidad y de la ética del partido está partido por la mitad". La conversación gira rápidamente hacia uno de los aspectos que más preocupa a estos militantes veteranos: el impacto que la crisis tiene sobre los valores históricos que identificaban al partido.

Para Carmen, el daño va mucho más allá de las consecuencias electorales: habla de una sensación de pérdida de referentes que, según explican, se ha instalado entre muchos afiliados en las últimas semanas. Esta situación se ha visto agravada por la imputación judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, un hecho que, según relatan, ha causado un shock en la militancia.

Roberto refleja la dimensión emocional que, asegura, ha tenido la noticia para muchos afiliados: "Es un shock y es lo más costoso para la militancia. Significa una traición a lo más esencial, lo que era nuestro sustento se cae como un castillo de naipes". Carmen también muestra su decepción y recuerda algunos de los mensajes que durante años identificaron al expresidente, como el código del buen gobierno, y se pregunta quién emitía esas declaraciones.

Tras conocerse la investigación judicial, Zapatero difundió un comunicado en el que reconocía que lo más doloroso era que muchos ciudadanos pudieran sentirse defraudados y reclamaba confianza mientras avanzan las actuaciones. Sin embargo, ni Carmen ni Roberto consideran suficiente esa explicación. Roberto sostiene: "Esto no va de confianza, si te cita un juez y tienes que contestar a unas preguntas y no las contestas… tú mismo estás generando esa falta de confianza".

Carmen se muestra igual de crítica con el mensaje lanzado por el expresidente. Tras la grabación del reportaje, el reportero Alejandro del Amo explicó en Espejo Público las dificultades que encontró para recabar testimonios de militantes que defendieran públicamente la gestión de Pedro Sánchez o la actuación de Zapatero.

"Entre los dos militantes con los que hemos hablado suman más de 60 años de militancia y dicen que este es uno de los momentos más complicados que recuerdan", señaló el reportero. Del Amo recordó además que ambos forman parte de la corriente crítica Reactiva y aseguró que el programa trató de incorporar otros puntos de vista dentro del partido.

"Nosotros hemos intentado por todos los medios que en el reportaje hubiera voces afines a Sánchez, pero nos ha sido imposible. Nos dicen que han cerrado filas y les han impedido participar". Este episodio refleja, según los testimonios, el clima de tensión interna que vive el PSOE en uno de los momentos más delicados de los últimos años.

La noticia principal gira en torno a la imputación de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso 'Plus Ultra'. Un juez las ha citado por su trabajo en la empresa 'Whathefav SL', que habría recibido fondos del entramado investigado. Medios de comunicación han difundido una "escandalosa" cifra que habrían percibido por un vídeo de menos de un minuto, sugiriendo que podrían haber recibido 10.000 euros por segundo.

El periodista Paco Marhuenda admitió que trabaja con las hijas de Zapatero, pero indicó: "Porque seas la hija de alguien, no te tiente que perjudicar". Este escándalo, sumado a la imputación del expresidente, ha puesto al PSOE en una situación de profunda crisis interna y de desconfianza entre su militancia





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