Miles protestan en Donostia cortando el puente de Zurriola en solidaridad con Gaza

Cerca de 3.000 personas bloquearon el puente de Zurriola en Donostia en una manifestación a favor de Gaza y en protesta por las acciones de Israel. Los manifestantes, convocados por DisruptComplicity, corearon consignas contra Israel y dos personas se colgaron del puente en señal de protesta.

Unas 3.000 personas se congregaron este sábado aproximadamente a las 19:30 horas para bloquear el puente de Zurriola en Donostia , en una nueva muestra de apoyo a la causa palestina y en rechazo a la situación en Gaza . La protesta, organizada por la plataforma Palestinarekin Elkartasuna en respuesta a la convocatoria global de DisruptComplicity, evidenció la creciente preocupación y el descontento de la ciudadanía ante los acontecimientos en la región.

La acción, que interrumpió el tráfico en una importante vía de acceso al Palacio Kursaal, se caracterizó por una fuerte carga simbólica y por la determinación de los manifestantes de expresar su solidaridad con el pueblo palestino. Dos activistas se colgaron a cada lado del puente, una forma de protesta que simboliza la ruptura de relaciones con Israel, como denunciaron los organizadores. La presencia de numerosos agentes de la Ertzaintza constató la envergadura de la manifestación, que mantuvo el tránsito vehicular detenido en el puente. Las autoridades esperaban la llegada de los Bomberos para proceder al rescate de los activistas que se habían encaramado a la estructura, una operación que requería la máxima precaución. La concentración fue un clamor por la justicia y la solidaridad, un llamado a la conciencia de la comunidad internacional. \La protesta se manifestó de forma visible a través de diversas expresiones de apoyo a Palestina y de repudio a las acciones israelíes. Los manifestantes exhibieron banderas palestinas, símbolos de su identidad y de su respaldo a la causa, y entonaron consignas que denunciaban la situación en Gaza. Los cánticos, que se repetían con fuerza, reflejaban la convicción de los participantes en la movilización. Entre las proclamas más destacadas se escucharon llamamientos al boicot contra Israel, una estrategia de presión económica y social para que cese sus acciones, así como denuncias de que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio, un término que implica una seria acusación de crímenes contra la humanidad. Los manifestantes también desplegaron una pancarta con el lema 'Israel suntsitu', que en euskera significa 'Destruir Israel', lo que refleja la radicalidad de algunos de los participantes y la intensidad de su postura. La pancarta se convirtió en un símbolo de la protesta, un elemento visual que resumía la postura de quienes participaron en la movilización. Además, la plataforma aprovechó la ocasión para invitar a los presentes a participar en una nueva manifestación que se llevará a cabo en Pamplona el próximo 4 de octubre, un llamado a mantener la movilización y la presión sobre la opinión pública. \La manifestación en el puente de Zurriola en Donostia es un reflejo de la creciente movilización social en apoyo al pueblo palestino y de condena a las acciones de Israel. La protesta, que interrumpió el tráfico y generó expectación en la ciudad, pone de manifiesto la importancia que la sociedad concede a la defensa de los derechos humanos y al respeto del derecho internacional. La organización y el éxito de esta convocatoria de DisruptComplicity, de alcance global, demuestran la capacidad de los movimientos sociales para coordinar acciones y expresar su malestar ante situaciones de conflicto y violencia. La acción de colgarse del puente, un gesto simbólico de gran impacto, refuerza el mensaje de protesta y llama la atención sobre la necesidad de adoptar medidas para solucionar el conflicto en Gaza. La manifestación fue un claro ejemplo de la movilización social en apoyo a la causa palestina, un recordatorio constante de la urgencia de abordar la situación y de buscar una solución pacífica y justa. Las muestras de solidaridad, como la exhibición de banderas, el canto de consignas y la pancarta desplegada, evidenciaron el firme compromiso de los manifestantes con la causa y su determinación de mantener viva la protesta





