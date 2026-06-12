Miles de usuarios reportan fallas en Facebook e Instagram

Un gran número de usuarios ha reportado fallas en las aplicaciones de Facebook e Instagram, lo que ha generado interrupciones en el acceso a sus servicios principales.

Miles de usuarios reportaron fallas en Facebook e Instagram generando interrupciones en el acceso a las aplicaciones y algunos de sus servicios principales registraron un aumento repentino en cuestión de minutos, alcanzando cerca de 8 mil incidencias en su punto más alto, que acumuló el 47% de las quejas registradas.

Además, un 33% de los reportes estuvieron relacionados con dificultades para iniciar sesión, mientras que el 16% correspondió a problemas de conexión con los servidores. En redes sociales, cientos de internautas comenzaron a reportar errores al actualizar el feed, cargar publicaciones y acceder a sus cuentas. No ha emitido un comunicado oficial sobre el origen de las fallas ni ha informado cuánto tiempo podría tardar el restablecimiento total de los servicios.

Downdetector también mostró una concentración de reportes en distintas regiones, lo que apunta a una afectación generalizada y no a un problema aislado de algún país o proveedor de internet. Mientras se normaliza la situación, especialistas recomiendan a los usuarios evitar reinstalar las aplicaciones o modificar configuraciones de sus cuentas, ya que los problemas estarían relacionados con los servidores de la compañía.

Esta situación ha causado una gran confusión entre los usuarios, que se ven obligados a esperar para poder acceder a sus cuentas y servicios. La empresa debería tomar medidas para solucionar este problema lo antes posible, ya que su reputación y la de sus servicios están en juego





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Facebook Instagram Fallas Servidores Restitución

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