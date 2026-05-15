Miles de profesores de Valencia reclaman más recursos educativos y mejoras laborales

Un grupo de docentes ha cortado el trafico en varias carreteras secundarias en Cataluña, y el paro prosigue en la Comunidad Valenciana. La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra, y la delegada del Gobierno han asistido a la manifestación, mientras que desde el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia se ha acusado a la alcaldesa de intentar boicotear la marcha.

Miles de profesores reclaman en Valencia más recursos para la educación pública para reclamar mejoras laborales y denunciar el supuesto abandono de la educación pública por parte de las administraciones.

Los paros prosiguen despus de que en ninguna de estas dos autonomías hayan fructificado los intentos de acercamiento entre las partes. En el caso de Cataluña, las huelgas se desarrollan por provincias y este viernes le ha tocado el turno a, donde un grupo de docentes ha cortado el trafico en varias carreteras secundarias, entre ellas la N-240, despus de que la reunión del jueves con la Generalitat culminase sin acuerdo.

Tampoco hubo acuerdo en la Comunidad Valenciana, pese al encuentro de más de cuatro horas mantenido la víspera entre la Conselleria de Educación y los sindicatos, por lo que son ya cinco los días consecutivos de movilizaciones. Según la Generalitat, en torno al 35% del personal docente ha secundado este viernes la huelga, que ha estado acompañada de unaa la se han sumado más de 35.000 personas, de acuerdo a los datos recabados por la Delegación del Gobierno.

Los convocantes han reclamado “menos burocracia, menos ratios, más salario, más plantilla y más valenciano”, tal como rezaba la pancarta de la cabecera de esta manifestación, en la que se ha reclamado laCarmen Ortí. Parte de los asistentes han acudido vestidos de luto y con referencias funebrás para simbolizar la muerte de la educación pública.

La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra, y la delegado del Gobierno, Pilar Bernabé, han asistido a la manifestación, mientras que desde el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia se ha acusado a la alcaldesa, María José Catalá, de intentar “aboitear” la marcha





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