Miles de Policías y Guardias Civiles Exigen en Madrid Jubilación Anticipada y Equiparación Salarial

Manifestantes reclaman al Ministerio del Interior la aprobación inmediata de un real decreto que regule la jubilación anticipada y la equiparación salarial real, denunciando discriminación y falta de avances.

Miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se congregaron en Madrid para exigir la aprobación inmediata del real decreto que regula la jubilación anticipada y para reivindicar la equiparación salarial real, denunciando la falta de avances con el Ministerio del Interior. La masiva protesta, que recorrió el centro de la capital española desde la Puerta del Sol hasta el Congreso, fue convocada por las organizaciones sindicales Jusapol y Jupol, junto a la asociación de guardias civiles Jucil. Los organizadores calificaron la movilización de un éxito rotundo, estimando su participación en unas 15.000 personas, una cifra que la Delegación del Gobierno rebajó a 4.500 asistentes.

Durante la manifestación, se contó con la presencia de figuras políticas como el portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, y el diputado nacional del PP, Pedro Muñoz Abrines, quienes apoyaron las demandas de los cuerpos policiales. La protesta se centró en la defensa de una jubilación digna, la consecución de una equiparación salarial efectiva y el reconocimiento oficial de la profesión policial como una actividad de riesgo. Los convocantes valoraron positivamente el proyecto de real decreto destinado a regular la jubilación anticipada para los policías nacionales integrados en el Régimen General de la Seguridad Social, calificándolo como un paso adelante tras años de inacción gubernamental.

Sin embargo, criticaron que este proyecto deja excluidos a la mayoría de los guardias civiles y a una parte significativa de los agentes de la Policía Nacional, aquellos que cotizan por clases pasivas (todos los que ingresaron en el cuerpo antes de 2011). El Ministerio del Interior, por su parte, ha mantenido que está trabajando en colaboración con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para abordar la cuestión de la jubilación anticipada, y ha destacado la implementación de mejoras salariales significativas, con una dotación de más de 800 millones de euros y subidas salariales que alcanzan un promedio del 40%.

Durante la lectura del manifiesto, el presidente de Jusapol, Miguel Gómez, alzó la voz contra la actitud del Ejecutivo, al que acusó de dilatar injustificadamente la aplicación de una sentencia firme del Tribunal Supremo que respalda la jubilación anticipada. Gómez enfatizó que la movilización buscaba defender la dignidad de los agentes y exigir el cumplimiento de una resolución judicial que pone fin a una discriminación insostenible. Asimismo, señaló que la actual situación obedece a una decisión política que perpetúa desigualdades entre los distintos cuerpos policiales, afirmando que el trabajo, el esfuerzo y el riesgo de todos los agentes deben ser valorados y tratados por igual en España.

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, lanzó una advertencia al Ministerio del Interior, declarando que se han acabado las excusas y los incumplimientos, y que la jubilación anticipada es un derecho reconocido por la justicia que no permitirán que siga siendo bloqueado. Rivero aseguró que, de no cumplirse las demandas, los agentes seguirán manifestándose. El secretario general de Jucil, Ángel Lezcano, también expresó la determinación de no cejar en la búsqueda de justicia, tanto ante el gobierno actual como ante futuras administraciones.

Cabe recordar que las organizaciones policiales habían sido emplazadas a una reunión posterior para abordar la jubilación anticipada en condiciones de igualdad con otros cuerpos autonómicos, como los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza, en cumplimiento de la mencionada sentencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, las negociaciones no han avanzado al ritmo esperado, lo que ha motivado esta nueva manifestación. Los sindicatos representativos de la Policía Nacional ya habían manifestado su descontento ante la falta de avances concretos por parte del Ministerio del Interior respecto a la jubilación anticipada.

Tras una reunión en el Pleno del Consejo de la Policía, las organizaciones policiales fueron convocadas a una futura mesa técnica para discutir la posibilidad de un anticipo de la jubilación, buscando equiparar las condiciones de los agentes nacionales a las de cuerpos como los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza. Esta reivindicación se basa en una sentencia del Tribunal Supremo que declaraba favorable la jubilación anticipada para aquellos agentes de la Policía Nacional encuadrados en la Seguridad Social. Sin embargo, el proyecto de real decreto que se ha propuesto ha generado críticas generalizadas entre gran parte de las organizaciones policiales, quienes consideran que excluye a la totalidad de los guardias civiles y a dos tercios de los agentes de la Policía Nacional, específicamente a aquellos que cotizan por clases pasivas y que ingresaron en el cuerpo antes del año 2011.

Esta exclusión es vista como una perpetuación de la desigualdad y una falta de reconocimiento a la labor y al sacrificio de estos profesionales. El Ministerio del Interior insiste en que está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para hallar una solución integral al problema de la jubilación anticipada, y ha recordado la ejecución previa de mejoras salariales sustanciales, que ascienden a más de 800 millones de euros y suponen una media de incremento del 40% en los salarios. La manifestación de este sábado subraya la urgencia y la firmeza con la que los agentes reclaman estas medidas, haciendo hincapié en el reconocimiento de su labor como profesión de riesgo y en la necesidad de una equiparación salarial justa y equitativa.





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