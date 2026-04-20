Milagroso rescate en Toledo: un niño de 3 años sobrevive tras caer a un pozo de 15 metros

Un menor de tres años fue rescatado con éxito tras caer a un pozo en una finca de Tembleque. El operativo duró dos horas y contó con la intervención de nueve dotaciones de bomberos.

Un angustioso suceso ha sacudido la tranquilidad de la localidad toledana de Tembleque este pasado sábado, cuando un niño de tan solo tres años cayó accidentalmente al interior de un pozo mientras disfrutaba de una jornada festiva junto a su familia. El incidente ocurrió durante la celebración de un cumpleaños en una finca privada, donde un momento de diversión se transformó en una pesadilla que mantuvo en vilo a todo el país durante dos horas críticas.

La movilización de los equipos de emergencia fue inmediata y masiva, desplazándose hasta el lugar hasta nueve dotaciones del Consorcio de Bomberos de Toledo, quienes coordinaron un operativo de altísima complejidad técnica debido a las condiciones del terreno y la estrechez del acceso. El sargento Alejandro Cedena, uno de los responsables del operativo, explicó que el principal obstáculo al que se enfrentaron los rescatistas fue la reducida dimensión de la entrada del pozo, un hueco de apenas 35 por 35 centímetros que dificultaba la introducción de maquinaria pesada y personal especializado. Para lograr alcanzar al menor, los bomberos tuvieron que emplear una combinación de grúas, arneses de alta precisión y un despliegue de equipamiento técnico especializado, descendiendo con suma precaución por un túnel estrecho y oscuro que alcanzaba una profundidad de 15 metros. El primer efectivo en descender logró estabilizar al pequeño tras confirmar que se encontraba consciente y respondía a los estímulos, un detalle que brindó un rayo de esperanza en medio de la tensión del momento. La fragilidad de la estructura, caracterizada por la presencia de piedras sueltas y el desgaste propio de pozos antiguos, obligó a los rescatistas a extremar las precauciones para no provocar derrumbes ni agravar las lesiones del niño durante el proceso de extracción. Este dramático rescate fue inevitablemente comparado con la tragedia vivida años atrás en Totalán, Málaga, con el caso del pequeño Julen, lo que aumentó la carga emocional tanto de los padres como de los rescatistas. Afortunadamente, en esta ocasión el desenlace fue positivo gracias a la pericia de los bomberos. Tras el éxito de la operación, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital General Universitario de Toledo. Actualmente, el pequeño permanece ingresado en observación médica, aunque los informes preliminares indican que se encuentra en buen estado de salud, recuperándose del impacto físico y emocional de esta traumática experiencia. Las autoridades locales han aprovechado la ocasión para recordar la importancia de mantener señalizados y sellados adecuadamente todos los pozos y cavidades en terrenos privados para prevenir futuras desgracias similares en el medio rural





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