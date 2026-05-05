Mikel Arteta y el Arsenal sueñan con la Champions

El técnico vasco del Arsenal, Mikel Arteta, ha transformado al equipo y ahora aspira a ganar la Champions League, superando obstáculos personales y profesionales.

Mikel Arteta , el técnico vasco del Arsenal , está llevando al equipo londinense a alturas que no se veían en años, con la posibilidad real de ganar su primera Champions League en la historia.

Desde que asumió el cargo hace cinco años, Arteta ha transformado al Arsenal, un club que ya había conocido la gloria con Arsène Wenger, pero que necesitaba una nueva dirección. La inversión de más de 700 millones de dólares por parte de Stan Kroenke ha sido crucial para esta transformación, permitiendo al club competir con los grandes de la Premier League como Manchester City y Liverpool.

Arteta, a pesar de no haber tenido la oportunidad de debutar con la selección española debido a la fuerte competencia en el mediocampo, ha demostrado su valía como entrenador. Su carrera como jugador lo llevó por clubes como PSG, Rangers, Real Sociedad y Everton, donde tuvo sus mejores años, aunque una lesión en la rodilla le impidió cumplir su sueño de jugar con La Roja. Su retiro como futbolista fue en el Arsenal, donde ahora busca la gloria como entrenador.

El equipo ha logrado levantar la FA Cup en su primera temporada y ha estado disputando el título de liga en los últimos años. Ahora, el Arsenal se enfrenta al Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Champions League, tras un empate 1-1 en la ida. El apoyo de su familia, especialmente de su esposa Lorena Bernal, Miss España 1999, y sus tres hijos, Gabriel, Daniel y Óliver, es fundamental para Arteta.

Lorena, licenciada en Psicología, ha tenido una exitosa carrera en la moda, el cine y la televisión, pero ahora se dedica a su familia. Arteta también ha superado un problema de corazón que requirió una cirugía a los dos años, un episodio que lo marcó pero no lo detuvo en su camino hacia el éxito. Su historia es un ejemplo de superación y determinación.

El preparador español ha logrado triunfar durante años en los terrenos de juego, aunque fue el gran olvidado de la selección española absoluta con Vicente Del Bosque como seleccionador, donde no llegó a debutar debido, en parte, al exceso de grandes jugadores en la línea medular. Uno de ellos Xabi Alonso, con quien compartió infancia en el Antiguoko, club de barrio de San Sebastián, y otro Xavi Hernández, del quien pudo ser sustituto en el banquillo azulgrana antes de que el de Terrassa se despidiera de Can Barça.

Arteta llegó a jugar una temporada y media en el Barça B, pero no debutó con el primer equipo, fue de los primeros que se atrevió a iniciar una aventura fuera de España. Tras PSG, Rangers y Real Sociedad se marchó al Everton donde jugó sus mejores años siendo un fijo para David Moyes. Es allí donde estuvo a punto de vestir La Roja en 2009, pero una lesión en la rodilla derecha le impidió su debut con la selección.

Este imprevisto también le supuso un cambio en su manera de jugar al fútbol, siendo ejemplo de centrocampista total





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arsenal Mikel Arteta Champions League Fútbol Premier League Lorena Bernal Atlético De Madrid España Entrevista

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Griezmann: 'Cada vez que empezamos la Champions te ves levantando el trofeo'El delantero francés recordó la última final de la Champions jugada por el Atlético de Madrid. 'Aquella final, aquel año era muy diferente. Vivía los partidos con mucho estrés, era todo a una velocidad..., explica Griezmann.

Read more »

Atlético de Madrid: horario dónde ver por TV la semifinal de ChampionsEl Atlético de Madrid se lo juega todo a una carta este jueves 5 de mayo, en el Emirates Stadium de Londres. Tendrá que ganar al Arsenal en la semifinal de la Champions si quiere...

Read more »

Atlético de Madrid busca su cuarta final de Champions League ante el ArsenalEl Atlético de Madrid se enfrenta al Arsenal en Londres en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League, con la esperanza de alcanzar su cuarta final en la competición. El equipo colchonero busca superar las decepciones pasadas y levantar la ansiada 'Orejona'.

Read more »

Alineación del Atlético de Madrid y Arsenal en el partido de Champions hoyEn juego el primer billete a la final del sábado 30 de mayo en Budapest

Read more »

Atlético de Madrid busca la final de la Champions League ante el ArsenalEl Atlético de Madrid se enfrenta al Arsenal en Londres con un empate 1-1 en la ida, buscando un pase a la final de la Champions League. El Arsenal es líder de la Premier League e invicto en el torneo, mientras que el Atlético llega con su mejor registro goleador en Europa. La lesión de Julián Álvarez es una preocupación para el equipo español.

Read more »

La vida de Lorena Bernal, Miss España 1999, en 2026: su estado actual, su relación con Mikel Arteta y tres hijosLa modelo y actriz se convirtió en una figura muy reconocida durante los años 2000, pero decidió alejarse de los focos años después para centrarse en su familia

Read more »