Mikel Arteta revela su rutina matutina y dieta para mantenerse en forma como entrenador del Arsenal

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, de 44 años, explica en una entrevista cómo su día comienza a las 5:30 con café americano y desayunos ricos en proteínas, una transformación desde sus hábitos como jugador. Aunque tiene poco tiempo para ejercicio, cuida su alimentación y mantiene tradiciones españolas como la siesta, mientras lidera al campeón de la Premier League.

Mikel Arteta , el entrenador del Arsenal , ha compartido detalles sobre su rutina diaria y hábitos alimenticios en una entrevista con los medios oficiales de la Premier League .

A sus 44 años, Arteta se levanta a las 5:30 de la mañana, da un beso a su mujer, se viste y baja a la cocina para prepararse un buen café americano, que a veces es su único desayuno debido a la falta de tiempo. Cuando puede desayunar algo más consistente, opta por huevos revueltos con salchichas o huevos escalfados con aguacate, opciones ricas en proteínas para mantener su energía durante el intenso día.

Esta rutina difiere de la que seguía como jugador profesional, cuando prefería un zumo de fruta, un plátano, una tostada con jamón serrano y un café. Arteta reconoce que ahora cuida más su alimentación porque tiene menos tiempo para hacer ejercicio y no tiene la exigencia física de antes.

Sin embargo, se permite más homenajes culinarios, como una buena paella después de una comida copiosa, seguida de una siesta cuando puede, aunque los días de partido come pero no mucho. Su proyecto en el Arsenal ha madurado y esta temporada el club ganó la Premier League después de 22 años, consolidándose como uno de los grandes de Europa que pelea en la Champions League.

Arteta, que encontró en el Arsenal el margen de actuación que no tendría en otros grandes clubes, ha demostrado su capacidad de liderazgo y gestión para mantenerse en la élite. Aunque vive lejos de su San Sebastián natal, mantiene costumbres españolas como la siesta, adaptándose a la vida en las lluviosas islas británicas. Su dieta y rutina son parte de su fórmula para equilibrar la alta demanda de su puesto como entrenador con el cuidado personal





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