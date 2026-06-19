Miguel Vinagrero: la llamada de Dios que cambió sus planes de boda

Miguel Vinagrero, seminarista de la diócesis de Getafe, relata cómo sintió la vocación sacerdotal cuando planeaba casarse con su novia de tres años. Una experiencia que describe como dolorosa pero transformadora.

Miguel Vinagrero es un joven seminarista de la diócesis de Getafe que actualmente cursa su cuarto año de formación. Su historia vocacional es un testimonio de cómo la llamada de Dios puede irrumpir incluso cuando la vida parece tener un rumbo definido.

Antes de ingresar al seminario, Miguel tenía una relación amorosa de tres años con su novia y estudiaba musicología. Su plan de vida era claro: casarse con su pareja, tener hijos y vivir en un lugar determinado.

Sin embargo, el 4 de noviembre de 2019, al asistir a la ordenación sacerdotal de un amigo, sintió una experiencia transformadora que lo llevó a replantearse todo. Durante la primera misa celebrada por su amigo, Miguel experimentó lo que describe como un tsunamí emocional. Al inicio de la ceremonia, cuando todos se dirigían al altar, sintió con claridad que el Señor le decía: "Tú tienes que ser sacerdote". Esta revelación lo desestabilizó profundamente.

Durante semanas, lloró y reflexionó sobre su futuro. Finalmente, decidió compartir su sentir con sus seres queridos. Sus padres ya notaban que algo le sucedía, pero el momento más difícil fue comunicárselo a su novia. En una conversación sentados en un banco, ella, sin que él dijera nada, le preguntó si quería ser cura.

Él respondió con honestidad, y ambos lloraron abundantemente. Aunque fue doloroso, ella comprendió su situación y lo apoyó. El proceso de discernimiento no fue fácil. Miguel pasó un año lleno de lágrimas y dudas, pero finalmente decidió ingresar al seminario.

Ahora, cursando su cuarto año, afirma que está seguro de su vocación. Reconoce que dejar a su novia y su vida anterior fue doloroso, pero lo vive como una entrega total a Dios. La historia de Miguel es un ejemplo de cómo la vocación religiosa puede presentarse de manera inesperada, incluso cuando se tienen planes concretos de matrimonio y vida profesional.

Su testimonio ha sido compartido en programas como 'Ecclesia, es domingo' y 'COPE', inspirando a otros a reflexionar sobre el llamado divino. La vocación sacerdotal, según la Real Academia Española, se define como una inclinación hacia una profesión o forma de vida. En el caso de Miguel, esa inclinación se manifestó de manera abrupta, cambiando por completo su trayectoria.

Hoy, su historia resuena en muchos jóvenes que buscan sentido a sus vidas, demostrando que la fe puede transformar los planes más sólidos. Con más de 2500 caracteres, este relato busca transmitir la profundidad de su experiencia, destacando que la llamada de Dios no siempre es fácil de aceptar, pero trae consigo una paz y certeza que trasciende el dolor inicial





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