Miguel Ángel Rodríguez carga contra la Agencia Tributaria

El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha lanzado duras críticas contra la Agencia Tributaria por su investigación sobre las facturas de la pareja de la mandataria a Quirón Prevención entre 2021 y 2023.

Miguel Ángel Rodríguez , jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha lanzado duras críticas contra la Agencia Tributaria por su investigación sobre las facturas de la pareja de la mandataria a Quirón Prevención entre 2021 y 2023.

Rodríguez ha calificado la noticia como 'insidia' y ha afirmado que la presidenta no estaba ni pensada en los contratos de la Comunidad de Madrid y González Amador, a partir del año 2021. Por su parte, la Agencia Tributaria ha desvelado que abrió inspecciones a Quirón Prevención en relación con el Impuesto de Sociedades de 2020 a 2023 y a la matriz del Grupo Quirón, por su condición de representante fiscal del grupo, por el Impuesto sobre Sociedades (2021 a 2023) y el IVA entre marzo de 2021 y diciembre de 2023.

La investigación revela que en 2021, año en el que comenzó la relación sentimental entre Ayuso y González Amador, las dos empresas de este obtuvieron un total de 1,2 millones de euros de facturas a Quirón Prevención. El director general de Quirón Prevención, Fernando Camino, está siendo investigado por la presunta mordida a Camino, mientras que su esposa está investigada en la pieza separada junto al novio de Ayuso.

Rodríguez ha defendido a Ayuso y ha afirmado que la presidenta no está involucrada en los contratos de la Comunidad de Madrid y González Amador, a partir del año 2021. La Agencia Tributaria ha respondido a las críticas de Rodríguez y ha afirmado que su investigación es independiente y objetivo. La investigación continúa y se espera que se revelen más detalles sobre los contratos de la Comunidad de Madrid y González Amador





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