Miguel Ángel Revilla predice cambio de ciclo con Gobierno del PP y Vox

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla asegura que el PSOE ganará las elecciones del 29 de noviembre pero no gobernará, previendo un ejecutivo del PP con apoyo de Vox.

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha expresado su convicción sobre el resultado de los comicios generales previstos para el 29 de noviembre. Revilla sostiene que existe un hecho inminente que constituirá una realidad política: se producirá un cambio de ciclo en la dirección del país. Este pronóstico implica que, aunque el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtendría el mayor número de votos, quedaría por detrás de otras formaciones en términos de capacidad para gobernar.

Pronóstico electoral y formación de gobierno

Miguel Ángel Revilla afirma claramente que habrá un Gobierno del Partido Popular (PP) con el apoyo de Vox. Durante su intervención en el programa televisivo presentado por José Yélamo, el político cántabro respondió afirmativamente a la pregunta de si Pedro Sánchez ganaría las elecciones pero no lograría sumar suficientes escaños para formar gobierno. Esta situación convertiría al líder socialista en un ganador sin poder ejecutivo directo, marcando el fin de su etapa actual en la Moncloa.

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Crítica al liderazgo de Pedro Sánchez

El expresidente de Cantabria considera que la posición actual de Pedro Sánchez representa un fracaso de su liderazgo político. Revilla argumenta que el presidente del Gobierno ha soportado múltiples crisis graves, incluyendo la pandemia, la ausencia de aprobación presupuestaria por parte de sus socios de coalición, el volcán de La Palma, la DANA en Valencia, la guerra en Ucrania, la crisis energética y diversos accidentes ferroviarios e incendios. A pesar de este contexto adverso, Revilla ve debilitada la figura del mandatario.

Además de las crisis externas, Miguel Ángel Revilla señala los casos de corrupción dentro de su propio partido como un factor determinante. El político menciona específicamente que la esposa de Sánchez está procesada judicialmente, así como la situación de Óscar Puente en prisión. Según Revilla, todo el equipo gubernamental enfrenta problemas legales que restan legitimidad y estabilidad al proyecto político actual.

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Consecuencias para el Partido Popular y Vox

Miguel Ángel Revilla advierte que si Alberto Núñez Feijóo no gana las elecciones de manera clara, sería algo preocupante para los populares. El candidato del PP se encontraría con un Vox crecido significativamente en apoyos, lo que le exigiría condiciones políticas tremendas para cualquier acuerdo de gobernabilidad. Esta dinámica complica la estrategia del Partido Popular y podría limitar su margen de maniobra legislativa.

La proporción de votos entre el PP y Vox será crucial para determinar el trasvase de apoyos posible entre ambas formaciones. Juan del Val, experto electoral, coincide en que según todas las encuestas, Feijóo sacará mayoría absoluta, pero la relación numérica entre ambos partidos conservadores jugará un papel fundamental. El equilibrio de fuerzas en esta coalición potencial definirá la intensidad del cambio de ciclo anunciado por Revilla.