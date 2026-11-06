Miguel Ángel Revilla: La vivienda es el peor problema de España

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla identifica la crisis de vivienda como el mayor obstáculo para la juventud española y propone soluciones estructurales.

Miguel Ángel Revilla, secretario general del PRC y expresidente de Cantabria, ha declarado que la crisis de la vivienda constituye el peor problema que enfrenta España en la actualidad. Durante su última comparecencia en el programa El Hormiguero, el político cántabro estableció un claro contraste entre las oportunidades que tuvo cuando él tenía veintitantos años y el horizonte reducido que tienen los jóvenes de hoy. Revilla afirmó que la juventud actual carece del mismo futuro económico que él tuvo, marcando una diferencia generacional significativa en el acceso al mercado inmobiliario.

Salarios Insuficientes y Costes Inasumibles

El diagnóstico de Revilla señala que obtener estudios, encontrar un empleo a jornada completa y cobrar un sueldo a fin de mes ya no garantiza la posibilidad de tener una vivienda. Esta realidad obliga a muchos jóvenes a prolongar su estancia en casa de sus padres, compartir piso o destinar buena parte de sus ingresos al alquiler. En apenas dos años, el porcentaje de propietarios entre esta franja de edad ha disminuido notablemente, considerando tanto a quienes poseen una vivienda en exclusiva como a quienes comparten su titularidad.

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Revilla explicó que, mientras en su época un salario anual permitía comprar un piso de ochenta metros cuadrados en Santander, actualmente un joven con una carrera, dos másteres y varias matrículas de honor gana solo mil seiscientos euros. Este sueldo permite algo muy diferente a lo que pudo tener él. Si optan por el alquiler, deben compartir un piso de una habitación con dos camas y una cocina, cuyos costes superan los ochocientos euros, sin contar gastos adicionales como escalera, luz y calefacción.

Intervención en Suelo y Fiscalidad

Para abordar esta crisis, Revilla ha planteado intervenir directamente sobre tres factores que determinan el precio final de un inmueble. Considera que el suelo, que representa entre el treinta y cinco y el cuarenta por ciento del coste de la vivienda, debería ser gratuito para abaratar el coste de la construcción. Asimismo, sostiene que España posee numerosos terrenos disponibles que podrían destinarse a construir viviendas bajo titularidad municipal, autonómica y estatal.

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En sus cálculos, el expresidente cántabro ha propuesto un coste de construcción específico para las viviendas de protección oficial. A este gasto hay que añadir el ahorro derivado de la cesión gratuita del suelo y la eliminación de determinados impuestos. Revilla ha defendido que el Gobierno intervenga sobre el IVA y reduzca los tributos municipales que gravan estas promociones, buscando un modelo que evite la especulación.

Soluciones y Plazos de Venta

La propuesta incluye destinar parte de estas viviendas al alquiler y otra parte a la compraventa, con condiciones estrictas para evitar que se conviertan en objeto de especulación. Revilla precisó que la reventa solo estaría permitida en función de que se cumplan las condiciones y que no se puedan vender en treinta años. Esta medida busca garantizar la estabilidad habitacional a largo plazo para las familias de menores recursos.

Además de la construcción, Revilla mencionó el apoyo económico del Gobierno actual, que aprobó un plan de quinientos mil euros a treinta años sin intereses para afrontar el primer desembolso. Considera que este es un paso positivo, ya que permite a los jóvenes detraer un poco del sueldo para la entrada y pagar la vivienda en un plazo de treinta años. Sin embargo, advirtió que la falta de entendimiento entre administraciones, como el Ayuntamiento, la comunidad autónoma y el Gobierno central, puede retrasar estos acuerdos políticos necesarios para la ejecución de estos planes.