Miguel Ángel Revilla analiza con honestidad la política española: Sánchez, el rey emérito y la corrupción

En una entrevista con Mercedes Milá, el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla reflexiona sobre Pedro Sánchez, la inviolabilidad del rey Juan Carlos, casos de corrupción y la crisis de vivienda para los jóvenes, mostrando su postura crítica y coherente.

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla , participó en una conversación con Mercedes Milá donde abordó diversos temas de actualidad política y personal con su característica directez.

Revilla se refirió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconociendo su honradez pero señalando que ha cometido un error grave al rodearse únicamente de personas fieles, lo que puede conducir a decisiones muy torpes, especialmente en nombramientos de cargos de alta responsabilidad. Esta idea de la coherencia y la necesidad de no traicionar los principios propios se repite a lo largo del episodio, manifestándose con particular fuerza cuando habla del rey emérito.

Revilla recordó que inicialmente apoyó al rey Juan Carlos I, considerándolo una figura clave para la transición democrática, pero que posteriormente se convirtió en "la gran decepción" debido a las revelaciones sobre su conducta. Cuestionó además la inviolabilidad del monarca consagrada en la Constitución, argumentando que si se conocen hechos que violan la ley, no se puede mantener la misma posición. Para él, cambiar de opinión no fue una pose sino una consecuencia lógica de los nuevos datos disponibles.

Revilla también reflexionó sobre la corrupción y su impacto en la sociedad, mencionando casos emblemáticos como los de Ábalos, Zaplana, Rato y Bárcenas. Subrayó que la corrupción es especialmente perniciosa porque afecta a toda la ciudadanía y erosiona la confianza en las instituciones.

En otro orden de cosas, expresó su preocupación por la dificultad que tienen los jóvenes para acceder a una vivienda, detallando que él mismo cobra 1.480 euros y paga 750 de alquiler, lo que le permite comprender el malestar social. Tanto él como Milá coincidieron en que Santiago Abascal y Vox capitalizan ese descontento juvenil, pero les aterra que ese malestar termine derivando en una salida política que consideran peligrosa para la democracia.

El episodio no se limitó a la política; Revilla también repasó su trayectoria personal: cómo dejó el mundo naval para fundar el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), sus años de juventud, su relación con su mujer Aurora, a la que mencionó con ternura y retranca. En definitiva, el retrato que emerge es el de un político que habla con la misma honestidad y energía de Sánchez, del rey emérito, de Trump o de anécdotas cotidianas, guiándose casi siempre por una premisa: si algo le parece mal, lo dice





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