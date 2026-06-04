Miguel Ángel Gallardo niega cualquier intervención en la contratación de su hermano y califica de ficción las acusaciones

El expresidente de la Diputación de Badajoz comparece ante la Audiencia Provincial y asegura que nunca participó en decisiones de personal, desmintiendo la acusación de crear una plaza para su hermano David Sánchez.

El martes pasado, el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, compareció ante la Audiencia Provincial de Badajoz como acusado en el proceso que investiga la supuesta creación irregular de una plaza de trabajo destinada a su hermano, David Sánchez, quien actualmente ocupa un cargo de relevancia en el Gobierno nacional.

Gallardo ha calificado de "novela de ciencia ficción" las acusaciones formuladas por el inspector de la Unidad Central Operativa (UCO), Antonio Balas, quien asegura que el exdirigente habría ordenado la creación de la posición para beneficiar a su familiar. Ante el tribunal, Gallardo rechazó enfáticamente cualquier implicación en la toma de decisiones de personal, declarando que nunca ha intervenido en "cuestiones de personal" y que jamás dio la orden de crear la plaza ni designó al ocupante.

Según sus palabras, la decisión de crear el puesto recayó en criterios técnicos y en la necesidad de cubrir una función específica en la estructura administrativa, sin que él ejerciera presión alguna sobre el proceso de selección. En el transcurso de su testimonio, Gallardo recordó también los momentos previos a la adjudicación de la plaza en 2017, cuando el candidato seleccionado fue David Sánchez.

Comentó que, en aquel entonces, no mantenía una "relación fluida" con el entonces secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y que desconocía la existencia de hermanos en la familia del político. El exlíder del PSOE extremeño explicó que, durante las primarias estatales que enfrentaron a Susana Díaz y Pedro Sánchez, él había apoyado a la candidatura andaluense, pero que su posición respecto a la gestión de personal en la Diputación se mantuvo siempre al margen de cualquier intención personal o partidista.

Señaló que su gabinete le informó de la candidatura de su hermano y que, a partir de esa información, su única intervención se limitó a expresar el deseo de que "gane el mejor" sin ejercer influencia alguna sobre la decisión final. Gallardo también abordó otra cuestión que ha generado controversia: el cambio de denominación de su propio puesto en 2022, que pasó a llamarse Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas.

Afirmó que tal modificación no supuso alteración alguna en las funciones ni en la retribución asociada, y que, por tanto, no constituye un indicio de nepotismo ni de tráfico de influencias. La defensa del exmandatario sostuvo que la acusación de prevaricación y tráfico de influencias carece de pruebas sólidas y que las decisiones adoptadas fueron plenamente justificadas dentro del marco legal vigente.

En caso de ser hallado culpable, Gallardo se enfrenta a una posible pena de tres años de prisión, aunque mantiene la confianza en que el tribunal reconocerá la ausencia de responsabilidad penal en su actuar. La audiencia continuará su desarrollo en los próximos días, mientras la opinión pública sigue dividida entre quienes consideran que el caso refleja prácticas de favoritismo político y quienes defienden la inocencia del acusado basándose en la falta de evidencias concretas





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