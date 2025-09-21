Miguel Leiro y la Transformación del Diseño: De la Obsesión a la Cultura del Proyecto

Un análisis de la evolución del diseño a través de la trayectoria de Miguel Leiro, un diseñador que ha abrazado los cambios en la profesión, desde sus inicios influenciado por el diseño industrial clásico hasta su actual enfoque en la cultura del proyecto.

La profesión del diseño, tal como la conocíamos, ha experimentado una transformación radical. En los últimos años, el diseño se ha expandido hacia áreas inéditas, generando nuevos enfoques y especialidades, tanto digitales como artísticas, experimentales y especulativas. El contexto, los procesos, los canales y la materialización del diseño han evolucionado tanto que lo que antes eran los ámbitos hegemónicos ahora representan solo una parte.

Miguel Leiro, un diseñador de Santiago de Compostela de 30 años, es un ejemplo de esta evolución. Con una herencia familiar que combina la ebanistería y la escultura, Leiro se sintió atraído por el diseño desde joven, inspirándose en figuras como Charles y Ray Eames. Su formación y experiencia profesional reflejan esta transformación, desde su educación en Nueva York hasta su trabajo con Jaime Hayon y su posterior interés en la cultura del proyecto. Leiro, como muchos de su generación, ha tenido que romper con el prototipo tradicional del diseñador, explorando nuevas formas de creación y cuestionando los modelos establecidos. La búsqueda constante y la adaptación a las nuevas realidades son claves en su trayectoria. \La trayectoria de Miguel Leiro refleja la complejidad y la diversidad de la profesión del diseño contemporáneo. Su experiencia incluye tanto la formación académica en el Pratt Institute de Nueva York como el trabajo en el diseño industrial, así como una profunda conexión con la cultura del proyecto, especialmente influenciada por el pensamiento italiano. La imposibilidad de acceder a los círculos tradicionales de diseño, y el interés de Leiro en los aspectos culturales, antropológicos y arqueológicos, le impulsaron a buscar nuevas vías. La beca para diseño de la Real Academia de España en Roma fue un punto de inflexión, donde su fascinación por la cultura del proyecto se intensificó. Esta experiencia le permitió consolidar su visión y explorar nuevas formas de expresión. El diseño, como ámbito, se enfrenta a constantes cambios, y la capacidad de adaptación y la apertura a nuevas ideas son esenciales para los jóvenes diseñadores, que se ven en la necesidad de forjar caminos propios, alejados de los modelos tradicionales. El proyecto Mayrit, concebido por Leiro, es un ejemplo de esta iniciativa, buscando dar visibilidad a diseñadores que trabajan fuera de los circuitos convencionales. \El enfoque de Leiro, centrado en la cultura del proyecto, contrasta con el modelo más centrado en el diseño estratégico y el negocio, predominante en ciertos contextos. Su experiencia personal, desde su infancia bilingüe en Nueva York y Galicia hasta su estancia en Italia, ha influenciado su perspectiva. El diseño se ha expandido más allá de las limitaciones del diseño industrial tradicional. La habilidad para romper con los prototipos y explorar nuevas vías es fundamental para los jóvenes diseñadores. Leiro, a través de su trabajo, proyectos y búsqueda personal, simboliza la evolución del diseño y su adaptación a un mundo en constante cambio. El diseñador se ha convertido en un explorador que debe encontrar su propio camino, integrando conocimientos de distintas disciplinas y adaptándose a las nuevas realidades del mercado y de la sociedad. La inquietud, la búsqueda constante y la capacidad de adaptación son las claves para el éxito en este nuevo panorama





