Miguel Hurtado exige al Papa medidas reales contra los abusos en la Iglesia

La víctima de abusos Miguel Hurtado pide al Papa León XIV que se pronuncie sobre acciones concretas, mientras el debate político sobre la asistencia al discurso pontificio divide a los partidos.

El periodista y víctima de abusos en la Iglesia, Miguel Hurtado , ha lanzado una contundente petición al papa León XIV durante su visita a Madrid.

En declaraciones a los medios, Hurtado ha exigido que el Pontífice se pronuncie claramente sobre si está a favor de medidas reales contra los abusos eclesiásticos, y no solo de gestos simbólicos.

"El papa debe decir si está a favor de medidas reales", afirmó Hurtado, quien ha sido una de las voces más críticas con la gestión de la Iglesia en estos casos. La petición surge en un momento de máxima expectación por la visita del Pontífice, que ha incluido un discurso ante las Cortes Generales. El discurso del papa León XIV en el Congreso de los Diputados ha generado un intenso debate político sobre la coherencia de los partidos.

Mientras la mayoría de los grupos parlamentarios asistieron y ovacionaron al Pontífice, la formación Podemos decidió no acudir, argumentando que no podían aplaudir un discurso que abordaba temas como el aborto y la inmigración desde una perspectiva conservadora. El periodista Iñako Díaz-Guerra ha defendido esta ausencia: "Me parece lo más coherente de todo. No tiene sentido ir para acabar aplaudiendo algo con lo que no se está de acuerdo".

La ovación que diputados y senadores dedicaron al Papa ha abierto un debate sobre hasta qué punto la representación institucional debe primar sobre las convicciones personales o ideológicas. Por su parte, el Gobierno ha querido restar importancia a la polémica, destacando el valor institucional de la visita. La portavoz gubernamental ha afirmado que "escuchar al Papa es un acto de respeto, independientemente de las discrepancias".

Sin embargo, la víctima de abusos ha querido poner el foco en lo que considera prioritario: que la Iglesia tome medidas concretas para erradicar los abusos y proteger a las víctimas.

"Espero que esta visita no se quede en un mero acto protocolario, sino que sirva para impulsar cambios reales", ha señalado Hurtado. La jornada ha estado marcada también por la movilización de familias que acogen a fieles llegados de toda España para participar en los actos masivos programados, bajo el lema "Alza la mirada". La tensión entre el fervor religioso y las críticas a la jerarquía eclesiástica se ha hecho palpable en las calles de Madrid





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