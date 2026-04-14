Miguel Hernández: El Reportero del Frente y la Verdadera Dimensión de la Guerra Civil Española

Un nuevo libro revela la faceta periodística de Miguel Hernández durante la Guerra Civil Española, explorando sus escritos inéditos y su compromiso con los combatientes. La obra ofrece una visión profunda del sufrimiento y la desmoralización en el frente, y destaca el legado del poeta como cronista de la guerra.

Apenas unos meses antes de la conclusión de la Guerra Civil española, Miguel Hernández había finalizado su último libro, titulado El hombre acecha, que no sería publicado en España hasta 1981. Desde entonces, la figura y la obra de Hernández han experimentado un crecimiento constante, tanto dentro como fuera de España. Una de las facetas más reveladoras, aún pendiente de una exploración exhaustiva, sigue siendo su trabajo periodístico realizado durante el conflicto bélico. Se trata de una serie de escritos, que hasta ahora solo eran conocidos de manera fragmentaria, y que son inseparables de su compromiso ideológico y de su aclamada obra poética. Estos escritos arrojan luz sobre la verdadera magnitud del impacto emocional y el sufrimiento que la guerra causó en Hernández, quien, finalmente, pagaría con su vida su labor como reportero de guerra.

Un nuevo libro, acompañado de un estudio introductorio y notas de Joaquín Riera Ginestar, ahora recupera más de treinta y cinco artículos inéditos del poeta. Además, identifica aquellos textos que el poeta de Orihuela escribió bajo seudónimo, enriqueciendo así el legado hernandiano. El resultado de esta investigación es la satisfacción de poder apreciar una obra completa que ilumina y enriquece su poesía, al mismo tiempo que abre una ventana a la propia historia social de la Guerra Civil española. Se trata de una oda al lenguaje, a las costumbres y a las vivencias populares que encarnaban el espíritu del joven Ejército Popular de la República.

A diferencia de otros escritores de la época que también redactaron crónicas del frente, como José María Pemán o Manuel Chaves Nogales, por citar dos ejemplos con perspectivas opuestas, Hernández sí estuvo en primera línea de combate. Después de ser movilizado en Madrid por el Quinto Regimiento del Partido Comunista, y de sufrir el primer ataque frontal a la ciudad, incluyendo los bombardeos y los combates en la Carretera de la Coruña, Hernández vivió gran parte de la guerra en los frentes secundarios del interior. Aquellos frentes donde, aparentemente, no sucedía nada trascendental, pero donde se decidía el destino de la contienda. Se movió con relativa rapidez por los caminos de Andalucía oriental, donde presenció el asedio republicano del Santuario de la Virgen de la Cabeza, en Andújar, Jaén. Este evento es uno de los primeros que narra con detalle, y del cual se conserva numerosa correspondencia con los combatientes. Posteriormente, se trasladó a Extremadura, donde estuvo concentrado en la zona de Castuera, para luego partir hacia Aragón.

Pronto su voz cruzaría las líneas enemigas a través del servicio de altavoces del frente. Miguel Hernández, reconocido como el “ruiseñor entre fusiles”, tenía clara su función como intelectual dentro de las atribuciones que el Comisariado de Guerra le confería desde su creación. Y encontró en el formato periodístico la herramienta perfecta para desplegar su prosa humana y describir los horrores de la guerra, acusando directamente al enemigo y a sus aliados extranjeros, al mismo tiempo que supervisaba la línea ideológica de las distintas publicaciones de cada batallón. Todo lo que escribía se convertía en un arma, un dique de contención contra la propaganda enemiga, que buscaba y conseguía, poco a poco, extender la desmoralización, forzando el abandono y la deserción entre las filas republicanas.

Nadie como Hernández supo narrar el sufrimiento, el vacío y el dolor que la guerra infligía. Se identificaba con la condición de miles de hombres que habían pasado de ser niños yunteros a convertirse en soldados campesinos, la única fuente de sustento de familias enteras que esperaban empobrecidas su regreso. Desertores potenciales, combatientes desmotivados que escuchaban las promesas franquistas transmitidas por radio o que intuían entre las escasas cartas que, meses atrás, habían recibido desde sus pueblos. A esos soldados frágiles e improvisados, que vestían alpargatas, carecían de experiencia y contaban con escaso armamento moderno, se dirigía Miguel Hernández, quien, a diferencia de otros comisarios políticos, no recurría a la consigna, sino que se comunicaba desde la inmensidad de su alma. “No podemos ser víctimas de nuestro rencor”, les decía, porque, al igual que ellos, soñaba con volver a su huerto y a su higuera. Era lo único que poseían, pero tenían que defenderlo con las armas.

A pesar de todo y de todos, Miguel Hernández no podía ocultar el hambre y las divisiones internas que sufrían a diario los combatientes. Tampoco escondía el abandono internacional ni la inoperancia militar, factores que, finalmente, serían determinantes para que, a partir de finales de 1937, la guerra comenzara a estar perdida. Después de la batalla de Teruel, que se prolongó hasta febrero de 1938, y que inicialmente fue favorable para las fuerzas republicanas, la ofensiva franquista sobre Aragón culminaría con las tropas rebeldes alcanzando el Mediterráneo y dividiendo en dos la zona republicana a la altura de Castellón. La llegada al mar no solo aisló y separó el territorio gubernamental, sino que también acabó con la esperanza del millón de soldados que habían logrado organizar y poner en pie en defensa de la República.

El impacto de ese esfuerzo sobrehumano y prolongado fue devastador. “El poeta es el soldado más herido en esta guerra de España. Mi sangre no ha caído todavía en las trincheras, pero cae a diario hacia adentro, se está derramando desde hace más de un año hacia donde nadie la ve ni la escucha, si no gritara en medio de ella”, escribió un Hernández exhausto y abatido por la situación. La profundidad de su dolor y su compromiso con los más vulnerables quedaron plasmados en sus escritos, que ahora resurgen para recordarnos la tragedia de la guerra y la valentía de un poeta que se convirtió en la voz de su pueblo.





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