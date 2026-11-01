Migración climática desde Senegal: El viaje de Moussa a Canarias por la subida del mar

La subida del nivel del mar y el cambio climático empujan a senegaleses como Moussa a huir hacia Canarias. Un análisis de las causas geográficas y humanas.

Moussa, un hombre de palabras sencillas, ha dejado atrás su hogar en Senegal para encontrar refugio en el campamento de acogida de Las Raíces en Tenerife. A más de cuatro mil kilómetros de distancia, el joven mantiene en su teléfono móvil un video que documenta la realidad que lo obligó a cruzar el Atlántico. En las imágenes se aprecia su vivienda completamente inundada tras un día de intensas lluvias, con niños intentando expulsar el agua de las habitaciones mediante cubos y escobas, un gesto cotidiano de resistencia ante el deterioro de su entorno.

La amenaza climática en Saint Louis

El lugar del que proviene Moussa, la ciudad de Saint Louis, sufre hace años los efectos devastadores de la erosión costera, un problema que se ha agravado significativamente debido a la subida del nivel del mar. La situación es tan crítica que en el año 2008, las Naciones Unidas designaron este enclave específico como el más amenazado de todo el continente africano por este fenómeno ambiental. El oleaje actual está alcanzando zonas que anteriormente estaban protegidas, alterando la dinámica natural de la costa y poniendo en riesgo a miles de residentes.

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Abel López, doctor en Geografía Física por la Universidad de La Laguna, explica que este ascenso del nivel del mar se debe principalmente a la expansión del agua al calentarse y a la pérdida de hielo continental. No obstante, el experto matiza que no todo puede atribuirse exclusivamente al cambio climático global, ya que también intervienen la dinámica del oleaje, los cambios en los sedimentos y diversas actuaciones humanas que han alterado el equilibrio natural de la región durante décadas.

Impacto ambiental y conflictos locales

Uno de los enclaves más dañados por estas causas es la Langue de Barbarie, una península arenosa de unos treinta y cinco kilómetros de largo y apenas trescientos metros de ancho. En 2003, la amenaza de una inundación fluvial que afectaría a la ciudad completa llevó a la administración a abrir un canal de alivio en esta zona. Sin embargo, la medida tuvo consecuencias inesperadas, ya que la franja experimental ensanchó hasta los cinco kilómetros de ancho, alterando profundamente la desembocadura y generando importantes consecuencias ambientales y sociales.

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Además de los problemas geológicos, a diez kilómetros de esta reserva natural, la multinacional BP ha instalado una infraestructura de gas natural licuado llamada Greater Tortue Ahmeyim. Esta obra, de unos mil ciento cincuenta metros de longitud, ha generado tensiones significativas con los pescadores artesanales y los habitantes de la península, quienes ven amenazada su forma de vida tradicional y su seguridad alimentaria en medio de la crisis climática.

Viaje marítimo y realidad de los desplazados

Moussa formaba parte de una embarcación que llevaba a bordo a sesenta y una personas procedentes de Senegal, Gambia, Mali y Guinea Conakry. Entre los pasajeros se encontraban tres mujeres y doce menores, todos ellos huyendo de condiciones de vida imposibles. El viaje hasta Canarias comenzó en su propia ciudad y se prolongó durante siete días peligrosos en alta mar. Afortunadamente, Moussa asegura que todos llegaron bien, un alivio que comparte con su familia en Senegal mientras busca un futuro mejor.

No todas las personas desplazadas por estos fenómenos viajan hacia Europa. La mayor parte de los movimientos relacionados con el clima se producen dentro del propio país. En el caso de la Langue de Barbarie, algunos residentes tuvieron que desplazar sus comunidades hacia zonas de interior, perdiendo sus hogares, sus animales y sus formas de vida tradicionales. Esta migración interna los aleja de las escuelas, los servicios básicos y los lugares de trabajo, fragmentando el tejido social local.

Vulnerabilidad social y perspectivas futuras

En este escenario complejo, las familias pobres son las más afectadas, ya que suelen tener menos posibilidades de acceder a una vivienda segura, proteger sus bienes o recuperarse después de una inundación. La infancia, las personas mayores, quienes tienen problemas de salud o movilidad, y las mujeres con mayores cargas de cuidados enfrentan dificultades adicionales para sobrevivir y adaptarse a estos cambios drásticos en su entorno inmediato.

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Moussa, quien no quiere dar su nombre real para evitar problemas, espera poder ganar en España el dinero suficiente para proteger a su casa y a su familia de las inundaciones. Su objetivo es mejorar las condiciones de vida de sus padres, hermanos e hijos, que lo esperan en Senegal. Aunque cada vez son más las personas desplazadas por el deterioro climático, aún no existe un estatuto jurídico específico de refugiado climático que las proteja internacionalmente.

Sin embargo, en 2020, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció un precedente importante al indicar que no pueden ser deportadas aquellas personas que enfrentan en su lugar de origen condiciones inducidas por el cambio climático que pueden vulnerar su derecho a la vida. Senegal enfrenta un aumento de temperaturas, episodios de calor extremo, lluvias irregulares, sequías e inundaciones, con impactos distintos en sus diversas regiones.

La costa senegalesa es un punto clave para el trabajo y la economía local. Si desaparecen las playas o se dañan los lugares de desembarque, resulta más difícil guardar las embarcaciones, reparar las redes, desembarcar las capturas y comercializarlas. Este impacto se extiende a quienes transforman, transportan y venden el pescado, actividades en las que las mujeres tienen un papel fundamental y cuya interrupción profundiza la crisis económica y social de la comunidad.