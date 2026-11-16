MiDNI: Guía completa para usar el DNI digital en elecciones

Conoce los requisitos y pasos para usar el DNI digital MiDNI en las elecciones. Aprende a activar la app oficial de la Policía Nacional para votar.

El Ministerio del Interior confirmó el 6 de noviembre que los teléfonos móviles con la aplicación MiDNI serán un medio válido para acreditar la identidad de los votantes en las mesas electorales. Esta medida oficializa la implantación progresiva del Documento Nacional de Identidad en formato digital, permitiendo a los ciudadanos verificar su identidad sin presentar la tarjeta física, siempre que completen el registro previo necesario.

Funcionamiento técnico de MiDNI

La aplicación MiDNI, desarrollada por la Policía Nacional, no es una simple fotografía del documento, sino un sistema criptográfico que conecta directamente con los servidores policiales para acreditar los datos del titular. A diferencia del DNI electrónico tradicional que usa un chip para trámites remotos, MiDNI genera un código QR temporal firmado digitalmente para identificación presencial, garantizando que la información no se almacene permanentemente en el dispositivo. La app ofrece tres modalidades de visualización, incluyendo opciones de privacidad como DNI Simple o DNI Completo, donde el usuario controla qué datos comparte temporalmente ante las autoridades electorales.

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Requisitos para la activación

Para utilizar esta herramienta el día de la votación, es obligatorio poseer un DNI físico en vigor y un smartphone compatible, disponible gratuitamente en Google Play para Android o App Store para iOS. El proceso técnico consta de dos fases secuenciales: primero, vincular el número de teléfono personal con el documento en el sistema, y segundo, descargar e instalar la aplicación oficial en el dispositivo móvil. Solo una vez completada esta vinculación telemática o presencial, la aplicación estará lista para generar los códigos de autenticación necesarios durante la jornada electoral.

Opciones de registro presencial

Los ciudadanos que no dispongan de lectores de tarjetas o certificados digitales activos deben acudir a una comisaría o Unidad de Documentación de la Policía Nacional equipada con un Punto de Actualización de Documentación (PAD). Este método presencial permite realizar el registro utilizando únicamente el DNI físico, sin necesidad de solicitar cita previa y facilitando además la renovación de certificados electrónicos si fuera necesario. Una ventaja adicional es que, al renovar o expedir el documento físico en una Unidad, se puede solicitar simultáneamente el registro en MiDNI, dejando el procedimiento de vinculación del teléfono iniciado antes de abandonar el centro.

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Seguridad y validez digital

La seguridad de MiDNI se basa en la conexión en tiempo real con los sistemas de la Policía Nacional, lo que evita fraudes y garantiza la autenticidad del documento. Al solicitar mostrar el documento, la aplicación obtiene los datos actuales y genera un QR firmado digitalmente con validez limitada, asegurando que no exista copia permanente en el teléfono. Esta arquitectura técnica protege la privacidad del usuario y la integridad de los datos, proporcionando una alternativa fiable y segura frente a métodos de identificación obsoletos o vulnerables a falsificaciones.

Logística para el día de las elecciones

Para asegurar el correcto funcionamiento de este sistema en las mesas electorales, el Ministerio del Interior ha previsto distribuir más de 60.000 dispositivos de lectura especializados entre todos los colegios. Estos lectores estarán acompañados de instrucciones específicas para que los encargados de mesa puedan comprobar la autenticidad de los documentos digitales de manera eficiente y rápida. Aunque el procedimiento es sencillo, los votantes deben recordar que descargar la app no es suficiente; es imprescindible haber completado el registro previo y la vinculación del teléfono con antelación para evitar problemas logísticos el día de la votación.