Microsoft Ofrece Bajas Voluntarias a Miles de Empleados en EEUU

Microsoft ha anunciado un plan de bajas voluntarias para aproximadamente 8.750 empleados en Estados Unidos, lo que representa el 7% de su plantilla en el país. Esta medida sin precedentes busca optimizar costes e invertir en inteligencia artificial.

Microsoft ha anunciado una medida sin precedentes en su historia: la oferta de bajas voluntarias a una parte significativa de su plantilla en Estados Unidos.

Esta iniciativa, que podría afectar a aproximadamente 8.750 empleados, representa el 7% de los 125.000 trabajadores que la compañía tenía en EEUU a junio de 2023. La noticia, revelada por Bloomberg y confirmada por fuentes internas, marca un cambio de estrategia para Microsoft, que hasta ahora no había implementado programas de bajas incentivadas de esta envergadura. La oferta se ha comunicado a los empleados este jueves, generando incertidumbre y expectación dentro de la organización.

El plan está diseñado para ofrecer una salida digna y con apoyo económico a aquellos empleados que deseen iniciar una nueva etapa en sus carreras o disfrutar de su jubilación. La elegibilidad para acogerse a este programa se basa en una fórmula que combina la edad del empleado con sus años de servicio en la empresa, requiriendo que la suma sea igual o superior a 70.

No obstante, existen algunas excepciones, como los puestos de alta dirección y aquellos empleados que ya participan en planes de incentivos de ventas. La dirección de Recursos Humanos, liderada por Amy Coleman, ha enfatizado que el objetivo es brindar a los empleados elegibles la oportunidad de tomar decisiones sobre su futuro profesional con el respaldo de la empresa.

En un memorándum interno, Coleman expresó la esperanza de que este programa permita a los empleados dar el siguiente paso en sus vidas con generosas condiciones de apoyo. Esta decisión se enmarca en un contexto más amplio de reestructuración y optimización de costes que están llevando a cabo las grandes empresas tecnológicas, especialmente aquellas que están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de la inteligencia artificial.

La construcción de la infraestructura necesaria para soportar los servicios de IA requiere inversiones masivas, lo que ha llevado a muchas compañías a buscar formas de reducir gastos en otras áreas. Microsoft, en particular, está destinando importantes recursos a la creación de centros de datos en todo el mundo, lo que implica una necesidad de ajustar su estructura de costes. La tendencia a la reducción de plantilla no es exclusiva de Microsoft.

Desde principios de 2023, la empresa ha llevado a cabo despidos masivos en varias oleadas. Sin embargo, la oferta de bajas voluntarias actual se diferencia de los despidos anteriores en que ofrece a los empleados la posibilidad de elegir si desean abandonar la empresa, en lugar de ser seleccionados para ello.

Otras empresas líderes en el campo de la IA, como Oracle Corp. y Meta Platforms Inc., también han implementado recortes de personal significativos durante el último año, lo que demuestra que esta es una estrategia común en el sector. La inversión en inteligencia artificial, aunque prometedora, exige una reevaluación constante de los recursos y una optimización de la eficiencia operativa.

Microsoft, consciente de esta realidad, está buscando equilibrar sus ambiciones en el campo de la IA con la necesidad de mantener una estructura de costes sostenible. La compañía ha anunciado recientemente una inversión de 18.000 millones de dólares en la nube e infraestructuras de IA en Australia, la mayor inversión que ha realizado hasta la fecha en ese país.

Esta inversión se suma a los 10.000 millones de dólares que ya había comprometido para la IA en Japón, lo que demuestra el compromiso de Microsoft con el desarrollo de esta tecnología a nivel global. La empresa también está realizando cambios en su programa de gratificaciones por resultados, permitiendo a los directivos tener más flexibilidad en la forma en que se distribuyen los bonus, sin la obligación de vincularlos necesariamente con acciones de la empresa.

Esta medida busca incentivar el rendimiento y la innovación, al tiempo que se simplifica la gestión de las compensaciones. La decisión de Microsoft de ofrecer bajas voluntarias es un reflejo de la transformación que está experimentando la industria tecnológica. La inteligencia artificial está redefiniendo los roles y las habilidades necesarias para tener éxito en el mercado laboral, lo que obliga a las empresas a adaptarse y a reestructurar sus plantillas.

La oferta de bajas voluntarias puede ser vista como una forma de facilitar la transición de los empleados que no encajan en los nuevos perfiles requeridos por la empresa. Además, la medida puede ayudar a Microsoft a reducir sus costes operativos y a liberar recursos para invertir en áreas estratégicas, como la investigación y el desarrollo de la IA.

La empresa se enfrenta al desafío de mantener su posición de liderazgo en un mercado cada vez más competitivo, y la optimización de sus recursos es fundamental para lograr este objetivo. La comunicación interna de la empresa ha sido clave para gestionar las expectativas de los empleados y minimizar el impacto negativo de la noticia.

Amy Coleman, en su memorándum, ha destacado la importancia de tratar a los empleados con respeto y de ofrecerles un apoyo adecuado durante este proceso de transición. La empresa también ha anunciado que proporcionará a los empleados que se acojan a la baja voluntaria servicios de recolocación y asesoramiento profesional para ayudarles a encontrar nuevas oportunidades laborales.

En resumen, la oferta de bajas voluntarias de Microsoft es una medida estratégica que busca optimizar los recursos de la empresa, adaptarse a los cambios del mercado y preparar el terreno para el futuro de la inteligencia artificial. La empresa espera que este programa permita a los empleados elegibles tomar decisiones informadas sobre su futuro profesional y recibir un apoyo generoso durante este proceso de transición





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Microsoft Bajas Voluntarias Despidos Inteligencia Artificial IA EEUU Plantilla Reestructuración Costes Inversión

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La OCDE alerta sobre el aumento de las bajas laborales en España y señala deficiencias en su gestiónUn estudio de la OCDE compara los sistemas de incapacidad temporal en varios países, destacando el fuerte crecimiento de las bajas en España, superando la media de la organización y la necesidad de mejorar la gestión para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Read more »

La OCDE alerta al Gobierno del fuerte aumento de las bajas laborales en España y detecta problemas de gestiónGraduado en Periodismo. Casi una década especializado en información Laboral, Pensiones y Seguridad Social. Cosecha del 94', el veneno del fútbol corre por mis venas. Disfrutando, entre ministerios económicos y, todavía, el terreno de juego. «El PIB lo mide todo excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida».

Read more »

La OCDE alerta al Gobierno del fuerte aumento de las bajas laborales en España y detecta problemas de gestiónGraduado en Periodismo. Casi una década especializado en información Laboral, Pensiones y Seguridad Social. Cosecha del 94', el veneno del fútbol corre por mis venas. Disfrutando, entre ministerios económicos y, todavía, el terreno de juego. «El PIB lo mide todo excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida».

Read more »

Anulación parcial de las zonas de bajas emisiones en Madrid: cómo afecta a las restricciones de tráfico y qué hacer si me han multadoEl Tribunal Supremo avala la sentencia que anula una parte de la ordenanza conocida como Madrid 360.

Read more »

Microsoft ofrece la jubilación anticipada al 7% de su plantilla en EEUUEl gigante tecnológico Microsoft ha ofrecido a sus empleados en Estados Unidos (EE.UU.) un programa de jubilación anticipada incentivada al que se podrá acoger cerca de un 7% de...

Read more »

Microsoft ofrece la jubilación anticipada al 7% de su plantilla en EEUUEl gigante tecnológico Microsoft ha ofrecido a sus empleados en Estados Unidos (EE.UU.) un programa de jubilación anticipada incentivada al que se podrá acoger cerca de un 7% de...

Read more »