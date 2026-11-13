Microsoft corrige fallos globales en Outlook y Teams tras interrupción masiva

Microsoft confirma que su caída global en Outlook y Teams fue por fallos técnicos, no cibernéticos. La empresa trabaja en recuperar la estabilidad de sus servicios en todas las regiones.

La compañía tecnológica Microsoft confirmó este viernes la continuación de una interrupción global que afecta a sus servicios principales, incluyendo Microsoft Outlook y Microsoft Teams. Tras reconocer inicialmente los problemas de acceso a los buzones de Exchange Online en América, la organización amplió la alerta indicando que la incidencia impacta la conectividad del servicio Microsoft 365 en cualquier región del mundo. Los técnicos trabajan continuamente en la recuperación de los servidores frontend y en la implementación de acciones de optimización de tráfico para mejorar la estabilidad y aumentar la capacidad operativa.

Mecanismo de la falla técnica y región afectada

La causa raíz del colapso se identifica como una carga elevada en una parte de la infraestructura operativa en múltiples regiones geográficas. Esta saturación técnica ha provocado errores de conectividad generalizada para los usuarios finales. El portal especializado DowDetector registró un pico significativo de reclamaciones alrededor de las 13:00 hora local (18:00 GMT), momento en el que la disponibilidad de Microsoft Outlook, Microsoft 365, Microsoft Teams y la inteligencia artificial Microsoft Copilot se vio severamente comprometida. La compañía está probando cambios de configuración específicos para abordar un problema que obliga a los servidores a fallar en las verificaciones automáticas de salud, lo que los vuelve no disponibles momentáneamente.

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Descarte de ciberataque y postura de la dirección

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft y vicepresidente de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, desmintió oficialmente la posibilidad de un ataque informático. En su publicación en la plataforma X, Lamanna aclaró que por el momento no existe ningún indicio que sugiera que la caída global sea el resultado de una actividad maliciosa o cibernética. Aunque lamentó las interrupciones afectando al gestor de correo Outlook y la plataforma de videoconferencias Teams, la alta dirección reafirmó que el foco está exclusivamente en la resolución técnica del fallo interno y no en una brecha de seguridad externa.

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Impacto operativo y pasos técnicos inmediatos

El gigante del software, considerado la mayor empresa de software del mundo, ha detallado su protocolo de respuesta en tiempo real. Los ingenieros han iniciado un reinicio de todos los servidores afectados para intentar restablecer el servicio lo antes posible. Simultáneamente, el equipo de operaciones monitorea la salud del sistema a medida que los nodos regresan al servicio activo. La estrategia actual combina la mitigación del impacto inmediato con la aplicación de parches de configuración para evitar la recurrencia del fallo en las verificaciones automáticas, asegurando que la infraestructura soporte la demanda de usuarios globales.

Consecuencias para usuarios y horizonte de recuperación

La interrupción simultánea ha dejado sin acceso a herramientas críticas para millones de usuarios corporativos y personales en todo el planeta. La empresa informa que sigue investigando la profundidad del incidente mientras trabaja para subsanar los problemas que impiden el acceso correcto. La recuperación progresiva depende de la eficacia de las acciones de optimización de tráfico anunciadas por la compañía. Los usuarios deben esperar a que los servidores frontend restauren su operatividad normal, un proceso que la tecnología de Microsoft está ejecutando con prioridad alta en todas las regiones afectadas.