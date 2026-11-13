Microsoft corrige caída global: Charles Lamanna niega ciberataque

Microsoft resuelve la interrupción masiva de sus servicios que afectó a Exchange Online y Copilot. El VP Charles Lamanna asegura que la causa fueron servidores saturados, no un ataque cibernético malicioso.

Microsoft ha restablecido la operatividad normal de sus plataformas tras sufrir una interrupción masiva de servicios que perduró por más de 12 horas. Este incidente técnico impactó negativamente a millones de organizaciones y usuarios particulares a nivel internacional. La empresa identificó inicialmente las fallas en el acceso a buzones de Exchange Online en la región de América. Posteriormente, la problemática se extendió geográficamente hacia otras zonas clave como Australia y el Reino Unido.

Negación de Ciberataque Malicioso

Ante la especulación de un posible ataque digital, Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, aclaró la situación. El directivo confirmó que no existe evidencia que indique que el evento sea producto de una actividad maliciosa o un ciberataque. Según los análisis técnicos internos, la causa raíz se atribuye a una saturación de los servidores de la compañía. Esta sobrecarga generó una serie de fallos en cascada que paralizaron múltiples aplicaciones.

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Impacto en Servicios Críticos y Empresas

La caída afectó directamente la infraestructura digital de numerosas empresas que dependen de la nube de Microsoft. Servicios esenciales como el correo electrónico corporativo y las reuniones virtuales quedaron completamente inoperativos. Además, herramientas de inteligencia artificial como Copilot dejaron de responder para los usuarios finales. La situación tuvo consecuencias tangibles en sectores vitales, incluida la sanidad en el Reino Unido, donde se vieron interrumpidos sus sistemas de comunicación.

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Proceso de Recuperación y Próximos Pasos

Tras más de medio día de inactividad, la tecnológica logró recuperar la normalidad en sus servidores. La resolución implicó un proceso técnico complejo para desbloquear los accesos a los buzones en la nube. Microsoft ha confirmado que ha restablecido la funcionalidad de sus plataformas principales. La compañía continúa monitoreando la estabilidad de sus sistemas para prevenir recurrencias de esta magnitud.