Microplásticos detectados en la sangre de animales silvestres de zonas remotas

Un estudio internacional halla microplásticos en la sangre de la mayoría de los animales silvestres analizados, incluidos ejemplares del Pantanal alejados de cualquier infraestructura humana.

La contaminación por microplásticos ha alcanzado algunos de los rincones naturales más aislados del planeta. Un equipo internacional de investigadores ha detectado estas partículas en la sangre de numerosos animales silvestres, incluidos ejemplares que viven a decenas de kilómetros de cualquier infraestructura humana.

El hallazgo demuestra hasta qué punto se ha extendido este tipo de contaminación y plantea nuevas preguntas sobre los efectos que puede tener sobre la fauna. Los resultados revelaron que la gran mayoría de los animales analizados presentaba microplásticos, lo que representa aproximadamente el 91,5% de los ejemplares. La concentración media detectada fue de 73,8 partículas por mililitro de sangre, una cifra que evidencia la presencia de estos contaminantes en organismos que viven en libertad y no en entornos controlados.

Also read Jeff Bezos atribuye la crisis de vivienda a regulaciones públicas y no a los arrendadores

Descubren microplásticos en el Pantanal

Uno de los descubrimientos más sorprendentes se produjo en el Pantanal, una extensa región natural sudamericana conocida por su enorme biodiversidad. Los investigadores encontraron microplásticos en todos los animales analizados en esta zona, incluidos algunos que habitaban a más de 65 kilómetros de cualquier infraestructura humana y a 112 kilómetros de una planta de tratamiento de residuos.

Estos resultados sugieren que la contaminación puede alcanzar lugares aparentemente vírgenes sin necesidad de que los animales entren directamente en contacto con entornos urbanizados. Aunque el estudio no determina cómo llegaron las partículas hasta esos ejemplares, los científicos creen que la exposición a paisajes modificados por las personas no explica por sí sola su presencia en la sangre.

Advertisement

Además, la investigación identificó diferencias importantes entre los animales según su entorno. Las concentraciones de microplásticos eran significativamente mayores en aquellos que vivían cerca de ciudades, instalaciones de gestión de residuos o áreas con una actividad humana más intensa. Para llegar a esta conclusión, los científicos combinaron los análisis sanguíneos con información sobre los desplazamientos de los animales.

Dispersión natural de partículas tóxicas

Sin embargo, los autores explican que esta relación no demuestra que las infraestructuras cercanas sean necesariamente el origen directo de las partículas. Estas pueden dispersarse por distintos medios naturales, ya que pueden desplazarse a través de la atmósfera y ser transportadas por la lluvia, los ríos, las aguas subterráneas y las inundaciones, lo que facilita su llegada a zonas alejadas de los grandes núcleos urbanos.

Habrá que llevar a cabo nuevas investigaciones para identificar las fuentes de contaminación y conocer las vías por las que los microplásticos penetran en los organismos. Reducir los vertidos de plásticos y mejorar la gestión de residuos podría contribuir a disminuir la presencia de estas partículas en los animales.

Falta evidencia sobre daños en la fauna

No obstante, el trabajo no permite confirmar todavía que haya una relación directa entre estas medidas y una reducción de las concentraciones sanguíneas. Los expertos también advierten de que queda por determinar qué consecuencias puede tener esta contaminación para la salud de los tapires y los osos hormigueros gigantes, especies que aparecen entre los animales estudiados. El estudio documenta la presencia de partículas en su sangre, pero tampoco demuestra que hayan provocado enfermedades ni otros daños concretos.

Advertisement

Aun así, los autores consideran que estos datos son una señal de alerta sobre la presencia global del plástico y subrayan la necesidad de vigilar la salud de la fauna silvestre.