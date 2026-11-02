Michigan expulsa a Haley Stevens por apoyar a Rogers

El Partido Demócrata de Michigan expulsa a la excandidata Haley Stevens tras respaldar al republicano Mike Rogers, un gesto que Washington condena como traición.

El Partido Demócrata de Michigan ha expulsado formalmente a la excandidata al Senado, Haley Stevens, debido a su decisión de respaldar al candidato republicano Mike Rogers en las recientes elecciones legislativas. Esta medida drástica fue ratificada por la cúpula demócrata en Washington, quienes reafirmaron su respaldo incondicional a Abdul El Sayed, el candidato que derrotó a Stevens en las primarias del partido. Curtis Hertel, presidente del partido en Michigan, confirmó que Stevens no tendrá ningún estatus como miembro del partido en el futuro, cerrando así la puerta a cualquier reconciliación inmediata. Stevens, quien había sido respaldada previamente por el influyente lobby judío AIPAC, había criticado públicamente un vídeo de la campaña de El Sayed que vinculaba la inflación con la financiación militar a Israel.

Expulsión tras respaldo a Mike Rogers

La expulsión se produce justo después de que Stevens apareciera junto a Rogers en un servicio religioso en Detroit el pasado domingo. En este acto, la excandidata anunció oficialmente su apoyo al republicano, un movimiento que llega tras meses de desavenencias crecientes con El Sayed. Las tensiones alcanzaron un punto crítico la semana pasada, cuando la campaña de El Sayed pidió a Stevens que se mantuviera alejada de los eventos de su campaña debido a sus discrepancias ideológicas. Esta solicitud fue recibida por Stevens como una exclusión política injusta, lo que llevó a su decisión de apoyar abiertamente a la oposición.

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Tensiones internas sobre política israelí

El núcleo del conflicto radica en las diferencias sobre la política exterior y la economía doméstica, específicamente en relación con Israel. Stevens protestó enérgicamente contra un vídeo de la campaña de El Sayed que asociaba la carestía de la vida en Estados Unidos con la financiación militar a Israel durante la guerra de Gaza. Aunque la campaña de El Sayed ha desmentido repetidamente acusaciones de antisemitismo, la excandidata argumentó que el mensaje transmitido era de odio y no representaba los valores de los habitantes de Michigan. Stevens declaró que no estaba recibiendo odio de su propio candidato demócrata, sino lo contrario, lo que justificaba su cambio de posición política.

Respuesta unánime de la dirección nacional

La reacción de la dirección nacional del partido fue rápida y severa. Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado y una figura clave de la comunidad judía en EE.UU., calificó el acto de Stevens como una traición despreciable. Schumer declaró que los demócratas del Senado están unidos en su apoyo a Abdul El Sayed, quien luchará por los intereses económicos de las familias trabajadoras de Michigan. Esta declaración vino acompañada de un ataque directo a Stevens y a sus donantes, a quienes acusó de priorizar a multimillonarios sobre el bienestar de la clase obrera, un giro político que la cúpula demócrata considera inaceptable en un contexto electoral tan crucial.

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Impacto político y reacciones externas

Este incidente ha tenido repercusiones que trascienden las fronteras estatales. El presidente Donald Trump ha celebrado públicamente el apoyo de Stevens a Rogers, interpretando el hecho como una señal de debilidad para el Partido Demócrata en un estado clave. Trump ha declarado que estas elecciones legislativas son decisivas para el control de la Cámara Alta y que el apoyo a candidatos republicanos por parte de demócratas locales debilita la narrativa del partido. Por su parte, el Partido Demócrata de Michigan ha emitido un comunicado denunciando a Stevens por abandonar todo lo que decía importarle, describiendo a Rogers como un hombre que ha traicionado repetidamente a la clase trabajadora y que promete ser un voto leal a la agenda de Trump, incluyendo políticas sobre la prohibición nacional del aborto.

Consecuencias para el futuro político

La expulsión de Stevens marca un punto de inflexión en la dinámica interna del Partido Demócrata en Michigan. Curtis Hertel enfatizó que el partido está unido y respalda plenamente a Abdul El Sayed, a pesar de los intentos de división por parte de elementos disidentes. La acción de Stevens no solo afecta su carrera política local, sino que también envía un mensaje claro a otros miembros del partido sobre las líneas rojas ideológicas, especialmente en temas que involucran a Israel y la economía. Este caso ilustra las profundas fracturas que existen dentro del partido demócrata ante la presión de grupos de interés específicos y la polarización política actual en Estados Unidos.