Michelle Jenner: la actriz que encontró la felicidad en su huerto y la vida rural

La actriz española Michelle Jenner, conocida por su trayectoria en doblaje y series, explica por qué eligió vivir en el campo cerca de Madrid, cómo su huerto le brinda paz y cómo equilibra su exigente carrera con la tranquilidad del entorno natural.

Michelle Jenner , de 39 años, comparte su experiencia de vida en el campo , destacando la felicidad que le brinda su huerto y el contacto con la naturaleza.

La actriz española, conocida por su trabajo en doblaje y series de larga duración, como 'La vida es bella', 'Harry Potter' y 'La cocinera de Castamar', explica que aunque ama su profesión, busca equilibrio y valora tener a su familia cerca. Su trayectoria profesional la llevó a mudarse a Madrid a los 18 años, desde su Barcelona natal, para encontrar oportunidades.

Tras años de trabajo intenso y formar una familia, optó por alejarse de la ciudad y establecerse en una zona rural a las afueras de la capital, lo suficientemente próxima a los estudios de grabación. En su huerto cultiva una variedad de hortalizas y frutas, como tomates, lechugas, cebollas, pimientos, pepinos, tomates cherry, rúcula, albahaca, níspero, higuera y manzano. Este espacio le proporciona desconexión y calma en medio de una profesión social y caótica.

Aunque recomienda a sus amigos los beneficios de vivir alejado de la urbe, reconoce que no es para todos, pues algunos deben o prefieren la ciudad. Su afinidad por la vida rural se remonta a su infancia, cuando visitaba a su tío en Francia, quien tenía un huerto cerca del Loira, y disfrutaba observando el crecimiento de las plantas y manejando el tractor.

En 2018 ya había declarado a la revista Telva que la naturaleza era su método para relajarse tras largas jornadas de rodaje. Actualmente, su proyecto más reciente la ha llevado a Netflix, donde protagoniza una serie de los creadores de 'La casa de papel', que está arrasando en la plataforma. Michelle Jenner personifica el dicho 'la cabra tira al monte', equilibrando una destacada carrera artística con una vida tranquila en el entorno natural





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Michelle Jenner Vida En El Campo Huerto Naturaleza Actriz Española

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Multitudinaria marcha en Madrid en defensa de la enseñanza públicaMiles de personas han marchado por el centro de Madrid en defensa de la enseñanza pública, denunciando la falta de apoyos y la infrafinanciación del sistema educativo madrileño.

Read more »

La Feria del Libro de Madrid cierra con datos provisionales inferiores a 2025"Hemos competido con grandes acontecimientos de trascendencia histórica, como la visita del papa León XIV, y la advertencia repetida a los ciudadanos de que no se...

Read more »

Miles de personas marchan en Barcelona y Madrid en defensa de la educación públicaEn Catalunya han exigido un nuevo pacto entre la Generalitat y los diferentes agentes del sector y en la capital avisan de una próxima huelga indefinida a partir de octubre....

Read more »

El grave insulto del luchador de UFC Josh Hokit contra Michelle Obama ante Donald TrumpEl presidente de Estados Unidos estaba sentado, con su esposa Melania, en primera fila. Junto a ellos, el director de la UFC, Dana White.

Read more »