Michel Houellebecq sobre la lectura, la IA y el futuro de la literatura

En una entrevista reveladora, el escritor Michel Houellebecq reflexiona sobre la lectura, la inteligencia artificial y el futuro de la literatura, expresando sus opiniones sobre la influencia de la tecnología y el papel del lector en el proceso creativo.

Cuando Michel Houellebecq (1958) entra en la habitación, el silencio se instala, un silencio que evoca una aparición. Es él, un hombre que se asemeja a su imagen, no tanto a su leyenda. Viste una parca holgada, innecesaria, saluda con cortesía y sin palabras, y se sienta con una lentitud casi ceremonial, sin hacer ruido, como si temiera romper algo, quizá el propio aire. Sus uñas exhiben el color de la nicotina y su mirada es alucinada y penetrante, aunque no siempre en ese orden.

Es la mirada de alguien que ha observado durante largo tiempo el abismo, y a quien el abismo le ha devuelto algo. Houellebecq mantiene esa actitud atemporal al empezar a hablar. Hace largas pausas que suenan a reflexiones, pues sabe que el silencio también es un verbo, y que una entrevista es el espectáculo de un hombre, a veces dos, pensando en directo.\—Hace un par de semanas, María Pombo, una de las influencers más destacadas de España, afirmó que no leer no nos convierte en peores personas. Esto generó un debate nacional sobre si la lectura nos hace mejores personas o no. —La literatura no está para eso. —Y ¿para qué está? —La literatura es, principalmente, una distracción. Hay mucha gente que todavía lee, y es porque tiene algo único. Es fácil comparar la novela con el cine, porque se parecen. Sin embargo, no es lo mismo. Cuando un escritor describe a un personaje, el lector realiza la mitad del trabajo; por eso, el gran problema de adaptar novelas al cine radica en el casting, en la elección de los actores... La literatura es un arte peculiar, porque el lector completa la mitad del trabajo. No se parece a ninguna otra disciplina. Pero no creo que nos haga mejores personas, no está para eso. ¿Podemos decir que nos impulsa a reflexionar? Depende del libro. Hay libros que nos invitan a pensar, otros que son una invitación a la imaginación… Pero si no te gusta leer, ¿para qué hacerlo? No vale la pena. Si uno no tiene interés en la lectura, no hay que leer. —Pero si exige más de nosotros, ¿no nos estimula mentalmente más que otros entretenimientos? —Sí, exige más del lector... Lo voy a decir de forma un tanto extrema: en el fondo, no hay una gran diferencia entre leer y escribir. Cuando uno lee, ya está escribiendo el libro en su mente. No conozco a ningún escritor que no sea un gran lector. —Y usted: ¿disfruta más leyendo o escribiendo? —Escribir demanda cierta energía, y no siempre la tenemos. Leer se asemeja a… a una especie de droga. Es una droga, pero sin peligro. Y es una alternativa a la vida. —Llevamos años hablando del declive de la lectura y la literatura. ¿Siente que practica un arte en decadencia? —Es cierto que el número de lectores está disminuyendo, pero no creo que vaya a desaparecer del todo. Se estabilizará a la baja. Pero no creo que la literatura desaparezca, porque es algo único. No puede ser sustituida por otra cosa. —¿Ni siquiera por los smartphones? —No veo la correlación. —Los móviles nos roban un tiempo que podríamos dedicar a la lectura. —Es verdad… Cuando pasas suficiente tiempo con un smartphone, alcanzas un nivel de aturdimiento en el que ya no sabes lo que estás haciendo. Y ese aturdimiento es muy evidente hoy en día. —Usted no tiene smartphone ni redes sociales. —No. Sin embargo, uso mucho internet y el correo electrónico. Lo que me inquieta de los smartphones, desde el principio, independientemente de las redes sociales, es poder acceder a mis correos en cualquier momento. Me gusta tener momentos en los que no puedo acceder a mis correos, en los que estoy desconectado. Y en cuanto a las redes sociales… no me interesa ese mundo, soy demasiado mayor para eso. —Es un gran lector de ciencia ficción, y de hecho ha ambientado muchas de sus novelas en un futuro muy cercano. ¿Qué le inspira la inteligencia artificial: curiosidad, temor…? —La IA es lo único un poco interesante que ha ocurrido en los últimos treinta años. Las redes sociales, en el fondo, no tienen ningún interés. La inteligencia artificial sí, aunque no sé qué será de la literatura en el futuro en este sentido... Sin embargo, he intentado escribir textos con la IA y fue muy interesante. Me di cuenta de que había bastantes novelas publicadas —no diré nombres, no soy tan malo— que podrían haber sido escritas por una IA. Se parecían mucho. No es tan fácil distinguir la diferencia entre la IA y la mano humana… Es algo difícil de definir. Creo que la inteligencia artificial no logra integrar la sorpresa. Le das palabras, ideas, personajes y juega con esos elementos, pero no se sale mucho de ese terreno de juego. El ser humano, en cambio, es capaz de hacer asociaciones raras, inesperadas, sorprendentes. Pero puede mejorar muchísimo con el tiempo. Por ahora estamos por delante.\«La inteligencia artificial es lo único un poco interesante que ha ocurrido en los últimos treinta años». — ¿Acabarán los escritores compitiendo contra las máquinas igual que Kasparov con Deep Blue? —A la larga, el humano no puede competir con la máquina. Terminará perdiendo, tarde o temprano. Es inevitable. Es una cuestión de velocidad de cálculo





