Michel Houellebecq: Literatura, Inteligencia Artificial y la Búsqueda de Sentido

El autor Michel Houellebecq habla sobre el valor de la literatura, la inteligencia artificial y el impacto de la tecnología en la sociedad, ofreciendo una visión profunda sobre la lectura, la escritura y el futuro de la creatividad humana.

Cuando Michel Houellebecq (1958) entra en la habitación se hace el silencio, un silencio como de aparición: es él, un hombre que se parece a su imagen, no tanto a su leyenda. Viste una parca innecesaria que le cae ancha, saluda educado y sin palabras, se sienta con una parsimonia casi ceremonial, sin hacer ruido, como si tuviera miedo de romper algo, tal vez el aire.

Tiene las uñas del color de la nicotina y la mirada alucinada y penetrante, no siempre en ese orden; es la mirada de alguien que ha mirado durante mucho tiempo al abismo, y al que el abismo le ha devuelto algo. Houellebecq mantiene esa actitud atemporal cuando empieza a hablar. Hace pausas largas como reflexiones, porque sabe que el silencio es un verbo, también, y que una entrevista es el espectáculo de un hombre, a veces dos, pensando en directo.\—Hace un par de semanas, María Pombo, una de las influencers más importantes de España, dijo que no leer no nos hace peores personas. Aquí se montó un debate nacional sobre si la lectura nos hace mejores personas o no. —Pero la literatura no está para eso. —¿Y para qué está?—La literatura es una distracción, sobre todo. Hay mucha gente que lee todavía, y es porque tiene algo único. Lo más sencillo es comparar la novela con el cine, porque se parecen. Pero no es lo mismo. Cuando un escritor describe a un personaje, el lector hace la mitad del trabajo, por eso el gran problema de adaptar las novelas al cine es el casting, elegir a los actores... La literatura es un arte raro, porque el lector hace la mitad del trabajo. No se parece a nada más. Pero no creo que haga de nosotros mejores personas, no está para eso . ¿Se puede decir que nos hace reflexionar? Bueno, depende del libro. Hay libros que nos ponen a pensar, otros que son invitaciones a la imaginación… Pero si no te gusta leer, ¿para qué leer? No merece la pena. Si uno no quiere leer, no hay que leer. —Pero si exige más de nosotros, ¿no nos estimula mentalmente más que otros entretenimientos?—Sí, exige más del lector... Lo voy a decir de manera un poco extrema: en el fondo, no hay una gran diferencia entre leer y escribir. Cuando uno lee, ya está escribiendo el libro en su cabeza. No conozco ningún escritor que no lea mucho. —Y usted: ¿disfruta más leyendo o escribiendo? —Bueno, escribir exige cierta energía, y no siempre la tenemos. Leer se parece a… a una especie de droga. Es una droga, pero que no tiene peligro . Y es una alternativa a la vida.—Llevamos años hablando del declive de la lectura y la literatura. ¿Siente que practica un arte en decadencia?—Es verdad que el número de lectores está disminuyendo, pero no creo que vaya a desaparecer del todo. Se va a estabilizar a la baja . Pero no creo que la literatura desaparezca, porque es algo único. No se puede sustituir por otra cosa. —¿Ni siquiera por los smartphones? —No veo la correlación. —Los móviles nos quitan un tiempo que podríamos dedicar a la lectura.—Es verdad… Cuando pasas el suficiente tiempo con un smartphone llegas a un nivel de adormecimiento en el que ya no sabes lo que estás haciendo. Y ese adormecimiento es muy visible hoy.—Usted no tiene smartphone ni redes sociales.—No. Sin embargo, uso muchísimo internet y el correo electrónico. Lo que me asusta de los smartphones, desde el principio, independientemente de las redes sociales, es poder acceder a mis correos en cualquier momento. A mí me gusta tener momentos en los que no puedo acceder a mis correos, en los que estoy lejos. Y en cuanto a las redes sociales… no me interesa ese mundo, soy demasiado mayor para eso. —Es un gran lector de ciencia ficción, y de hecho ha ambientado muchas de sus novelas en un futuro muy cercano. ¿Qué le inspira la inteligencia artificial: curiosidad, temor…?—La IA es lo único un poco interesante que ha pasado en los últimos treinta años. Las redes sociales, en el fondo, no tienen ningún interés. La inteligencia artificial sí, aunque no sé qué va a ser de la literatura en el futuro en este sentido... Sin embargo, he intentado escribir textos con la IA y fue muy interesante. Porque me di cuenta de que había bastantes novelas publicadas —no diré nombres, no soy tan malo— que podrían haber sido escritas por una IA. Se parecían mucho. No es tan fácil ver la diferencia entre la IA y la mano humana… Es algo difícil de definir. Creo que la inteligencia artificial no logra integrar la sorpresa. Le das palabras, ideas, personajes y juega con esos elementos, pero no se sale mucho de ese terreno de juego. El ser humano, en cambio, es capaz de hacer asociaciones raras, inesperadas, sorprendentes. Pero puede mejorar muchísimo con el tiempo. Por ahora estamos por delante.\En la entrevista, Houellebecq desmitifica la idea de que la lectura sea intrínsecamente un camino hacia la mejora moral. Argumenta que la literatura es, sobre todo, una forma de distracción y que su valor reside en su singularidad, distinta al cine u otras formas de entretenimiento. Destaca la activa participación del lector en la construcción del significado, y por qué la adaptación cinematográfica presenta desafíos específicos debido al casting. A pesar de la creciente digitalización y el debate sobre la lectura, el autor no prevé la desaparición de la literatura, aunque reconoce que el número de lectores podría disminuir. Houellebecq, aunque no es usuario de smartphones ni redes sociales, utiliza internet y correo electrónico; expresa su preocupación por el acceso constante a la información y la pérdida de momentos de desconexión. La conversación se adentra en la inteligencia artificial, a la que ve como el desarrollo más interesante de las últimas décadas, reconociendo su potencial pero señalando sus limitaciones en la creatividad y la sorpresa.Houellebecq continúa la conversación sobre la inteligencia artificial y su impacto en la literatura y la sociedad. Reflexiona sobre la posibilidad de que los escritores compitan con las máquinas, como Kasparov con Deep Blue, y anticipa que, a largo plazo, la inteligencia artificial podría superar al ser humano debido a su capacidad de cálculo. Houellebecq analiza las capacidades de la inteligencia artificial en comparación con la capacidad humana de crear e innovar. Mientras que la IA puede imitar y replicar patrones, el ser humano es capaz de crear asociaciones inesperadas y sorprender. El autor reconoce la potencial evolución de la inteligencia artificial, aunque el ser humano todavía está a la vanguardia.Finalmente, la entrevista concluye con una reflexión sobre el futuro de la literatura y el papel de los escritores en un mundo cada vez más dominado por la tecnología. Houellebecq reconoce el impacto de los smartphones y las redes sociales en la sociedad, y se muestra escéptico ante las promesas de progreso tecnológico. Subraya la importancia de preservar la individualidad y la capacidad de sorpresa, elementos distintivos del ser humano que la inteligencia artificial aún no ha logrado replicar por completo. A pesar de los desafíos planteados por la tecnología, Houellebecq mantiene una visión optimista sobre el futuro de la literatura, creyendo que siempre habrá un público dispuesto a disfrutar de las historias y la creatividad humana. Reconoce que el arte, la creatividad y la sorpresa son aspectos importantes del espíritu humano que la inteligencia artificial aún no puede emular





