Michael Mann se dispara accidentalmente en Los Ángeles

El director Michael Mann, de 83 años, sufrió un accidente con arma de fuego en un club de Los Ángeles. Fue trasladado al hospital en condición estable y está siendo dado de alta.

El reconocido director de cine Michael Mann sufrió un accidente involuntario el pasado sábado en una instalación de entretenimiento ubicada en Los Ángeles. Según han confirmado las autoridades locales y los representantes del cineasta, el hombre de 83 años se disparó accidentalmente en la pierna. Este incidente ocurrió mientras Mann intentaba enfundar su arma de fuego en las instalaciones del establecimiento.

Accidente en The Range LA

El suceso tuvo lugar alrededor de las 16:00 horas en las instalaciones del club de tiro The Range LA. Este centro se encuentra situado geográficamente entre las zonas de Hollywood y Santa Monica. La policía de Los Ángeles acudió al lugar tras recibir el aviso y comenzó una investigación preliminar inmediata. Los agentes determinaron que el disparo fue claramente accidental y confirmaron que no hubo otras personas involucradas en el incidente.

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Traslado hospitalario y estado estable

Mann fue trasladado de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica profesional. Sus representantes emitieron un comunicado oficial informando que el director estaba en condición estable durante su estancia en el centro médico. Además, el comunicado especificó que el cineasta está siendo dado de alta, lo que indica una recuperación favorable tras la atención recibida.

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Trayectoria y reconocimientos del director

La filmografía de Michael Mann incluye obras tan destacadas del cine contemporáneo que han definido géneros enteros. A lo largo de su carrera, el director ha sido nominado a cuatro premios Oscar y ha ganado dos Emmys y un BAFTA. Su impacto en la industria es innegable y su presencia en Hollywood sigue siendo relevante tras décadas de trabajo.

Próximos proyectos cinematográficos

Recientemente, se ha confirmado que Mann está trabajando en una nueva película basada en la novela homónima. Esta obra fue coescrita por él mismo en 2022 junto a la autora Meg Gardiner. La película explorará los orígenes de los personajes interpretados por Al Pacino y Robert De Niro en su primera entrega. Se prevé que el reparto cuente con actores de renombre internacional para esta nueva adaptación.