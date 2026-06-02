Michael Jordan disfruta de Madrid y el artista Residente

La leyenda de los Chicago Bulls aprovechó su estancia en Madrid para asistir al espectáculo del artista puertorriqueño Residente y disfrutar de la gastronomía local.

La leyenda de los Chicago Bulls, Michael Jordan , aprovechó su estancia en Madrid para asistir al espectáculo del artista puertorriqueño Residente y disfrutar de la gastronomía local.

El estadounidense se dirigió al estadio del Atlético de Madrid, donde se encontraba el artista, y se vistió de manera informal para la ocasión. También visitó una hamburguesería gourmet del barrio de Salamanca, donde eligió una de las hamburguesas más conocidas del establecimiento.

Además, se menciona que el club gallego Deportivo de La Coruña trabaja junto a la RFEF para reparar y acondicionar el estadio Riazor después de que se invadió el campo durante un partido. Por otro lado, se informa sobre la muerte del exjugador del Bolonia, Marios Ikonomou, a los 33 años, y se menciona una declaración de Florentino Pérez sobre la candidatura rival en el Real Madrid





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