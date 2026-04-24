Michael Jackson: Una Biografía Edulcorada y Oculta

Una crítica a la película 'Michael', que denuncia su enfoque hagiográfico y la omisión de aspectos controvertidos de la vida del artista, como las acusaciones de abuso infantil y su transformación física.

Me acerco casi siempre con razonables prejuicios al género del biopic. Acostumbran invariablemente a redimir y a exaltar, hasta límites sublimes, al personaje que retratan, después de contar algún periodo de ruina en su historia.

A veces, endulzando o falseando la realidad, aunque el arte que estos crearon permanezca como algo incontestable. Son escasas las películas mostrando a los genios de la música que alcancen la condición de obra maestra. Lo logró Clint Eastwood, con su visión de la corta y drogada existencia de un atormentado genio del saxo y del jazz llamado Charlie Parker en Bird.

En los últimos tiempos me pareció tan creíble como complejo el retrato que han hecho del joven Dylan en Un completo desconocido. Y es misterioso y lírico el documental Let’s Get Lost, sobre las infinitas luces y sombras del maravilloso y trágico Chet Baker.

Pero salvando esas excepciones, la mayoría de las películas dedicadas a los grandes artistas de la música me parece que siguen idéntico patrón, la sensación de que ya me las sé de memoria de principio a fin. La última la titulan Michael, dando por supuesto que todo dios sabe que se refieren a Michael Jackson. O sea, que en el trono de los dioses solo ha existido un Michael.

Y, por supuesto, que el músico, cantante y bailarín Jackson fue un artista irrepetible. Y que, por mi parte, escuché dos discos llamados Thriller y Bad hasta que se rayaron. Estaban producidos por el sabio y extraordinario Quincy Jones, al que miserablemente hacen pasar de puntillas en esta hagiográfica película. También vi actuar a Jackson en el Vicente Calderón hace infinitos años.

Me pareció brillante, pero también excesivamente mecanizado. Lo recuerdo sin emoción. Está claro que la figura de este misterioso y explosivo señor puede seguir generando gran negocio después de haberla palmado hace 17 años. Su odioso padre y sus hermanos lo hicieron con él desde que era pequeñito.

Y veo en los títulos de crédito que los productores ejecutivos de Michael son varios de sus hermanos. O sea, todo sigue quedando en familia. Y se nota. La figura de Michael Jackson está retratada con tono angelical.

Es un eterno Peter Pan. Se acerca con naturalidad y cariño a los niños que están enfermitos. Y llena su casa de adorados animales. Admito que el chimpancé puede ser gracioso, aunque convivir con una serpiente me parece enfermizo.

Y todo son virtudes en el biografiado. Por supuesto. Ninguna alusión hacia su presunto y excesivo amor a los niños, a las variadas denuncias por pederastia. Tampoco a los acuerdos económicos a los que llegaron sus abogados con algunos de los progenitores de esos críos.

Ni de sus enloquecedores afanes para que su piel negra se transformara en blanca. También poseen demasiados y favorecedores protagonismos el brioso presidente de CBS, su comprensivo y fiel jefe de seguridad y el abogado que le representó durante tanto tiempo y que curiosamente es el señor que sigue administrando el legado del difunto artista. Tampoco hay referencias a su consumo de drogas, que al parecer fueron sus acompañantes a la tumba cuando tenía 50 años.

A pesar de tanto ocultamiento, Michael se puede ver. Y sobre todo, se puede escuchar. Por su música. La dirige sin pasión pero con el suficiente oficio Antoine Fuqua, autor en el pasado de la turbia y atractiva Traininig Day (Día de entrenamiento).

Aquí se limita a seguir las directrices de los inventores del negocio. Y la protagoniza Jaafar Jackson, sobrino del monarca del pop. Es probable que haya una segunda parte, ya que acaba en Bad. Todo por la pasta, que decía el vulgo antiguamente.

La película 'Michael' se presenta como una oportunidad perdida para ofrecer un retrato honesto y completo de una figura tan compleja y controvertida como Michael Jackson. La crítica apunta a una evidente falta de profundidad, optando por una hagiografía que ignora o minimiza los aspectos más oscuros de la vida del artista. La omisión de temas cruciales como las acusaciones de abuso infantil, los acuerdos legales relacionados y su transformación física, resulta particularmente decepcionante.

Se percibe una clara intención de proteger la imagen del artista, incluso a costa de la veracidad histórica. La película se centra en una idealización de Jackson, presentándolo como un ser angelical y filantrópico, sin abordar las contradicciones y complejidades que definieron su vida. La participación de sus hermanos como productores ejecutivos refuerza la sensación de que se trata de una obra autocensurada, diseñada para preservar el legado familiar.

El análisis de la película también se extiende a la dirección de Antoine Fuqua, a quien se le reprocha una falta de pasión y originalidad. Se le acusa de limitarse a seguir las directrices impuestas por los productores, sin aportar una visión personal o artística. La actuación de Jaafar Jackson, sobrino del artista, es vista como correcta pero carente de la chispa y el carisma que caracterizaron a su tío.

La película, en definitiva, se percibe como un producto comercial diseñado para explotar la nostalgia y el legado de Michael Jackson, sin ofrecer una reflexión profunda sobre su vida y obra. La conclusión es que 'Michael' es una oportunidad desperdiciada para crear un biopic verdaderamente memorable y significativo, optando en su lugar por un enfoque superficial y complaciente.

La película deja al espectador con la sensación de haber visto una versión edulcorada y incompleta de la historia de un genio atormentado





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