Michael J. Fox y su legado en Volver al Futuro: 30 años después

Artículo que repasa la carrera de Michael J. Fox, su icónico papel de Marty McFly en la trilogía de Volver al Futuro, y su cameo en la película de Netflix 'See You Yesterday', que rinde homenaje a su legado en el cine de ciencia ficción.

Michael J. Fox se convirtió en un ícono del cine de ciencia ficción gracias a su papel de Marty McFly en la trilogía de 'Volver al Futuro'.

La historia comenzó en 1985, cuando el joven viajaba accidentalmente desde 1985 a 1955 en un DeLorean modificado por el excéntrico científico Emmett Brown, interpretado por Christopher Lloyd. La película, dirigida por Robert Zemeckis, no solo fue un éxito de taquilla, sino que también cautivó a la audiencia con su mezcla de humor, aventura y paradojas temporales.

Lo que pocos saben es que inicialmente el papel de Marty fue interpretado por Eric Stoltz, quien filmó varias semanas antes de ser reemplazado por Fox. Este cambio fue crucial para el tono de la película, ya que Fox aportó una energía y carisma únicos que hicieron de Marty un personaje entrañable y memorable. Tras el éxito de la primera entrega, se produjeron dos secuelas que expandieron el universo temporal.

En 'Volver al Futuro II' (1989), Marty y Doc viajan al futuro, específicamente a 2015, para evitar que el hijo de Marty cometa un delito, pero sus acciones alteran la línea temporal, creando una realidad distópica en 1985. En la tercera parte (1990), la dupla viaja al salvaje oeste de 1885 para rescatar a Doc. Aunque la trilogía concluyó, el legado de Marty McFly perduró en la cultura popular, convirtiendo a Michael J. Fox en una estrella global.

Sin embargo, su carrera no se limitó a este papel; participó en series como 'Family Ties' y 'Spin City', y enfrentó un desafío personal al ser diagnosticado con Parkinson en 1991, enfermedad que reveló públicamente en 1998. Tres décadas después del estreno de la última película, Fox regresó al género de viajes en el tiempo con un cameo en 'See You Yesterday' (2019), una película de ciencia ficción de Netflix dirigida por Stefon Bristol.

La trama sigue a dos estudiantes de secundaria de Brooklyn, C.J. y Sebastian, que construyen una máquina del tiempo para evitar el asesinato del hermano de C.J. a manos de la policía. En medio de su aventura, visitan el pasado y el presente, intentando no alterar gravemente la historia. Fox interpreta al profesor de ciencias de los protagonistas, quien se muestra escéptico ante su proyecto.

Este pequeño papel fue un guiño directo a su icónico personaje y permitió a los fanáticos verlo nuevamente en acción. La película, aunque menos conocida, aborda temas sociales como el racismo sistémico y la violencia policial, mostrando que los viajes en el tiempo pueden ser un vehículo para reflexionar sobre problemas actuales.

El regreso de Fox a este género fue recibido con nostalgia y cariño por parte de los seguidores de la trilogía original, demostrando que el legado de 'Volver al Futuro' sigue vivo





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