Mia Latter abandona su alias 'Alice' para impulsar cambios legales en el Reino Unido sobre la protección de adolescentes y el consentimiento sexual con figuras poderosas como Russell Brand.

Mia Latter, una mujer de 37 años de nacionalidad británica, ha anunciado oficialmente que deja atrás el pseudónimo con el que fue conocida públicamente para centrarse en una nueva misión personal y política. Su objetivo principal es impulsar una campaña destinada a modificar la legislación vigente en el Reino Unido que, según afirma, no protege adecuadamente a los adolescentes de la captación por parte de adultos mayores. Este paso significativo marca el cierre de un ciclo doloroso iniciado hace más de una década, caracterizado por una relación con el cómico y actor Russell Brand, cuya dinámica de poder desigual es el núcleo de su nuevo activismo.

Origen de la campaña contra la captación juvenil

La decisión de Latter de abandonar el nombre Alice , otorgado por el equipo del documental de Channel 4 estrenado en 2023, responde a la necesidad de ser reconocida como una persona real con agencia propia, y no como un mero elemento narrativo. La mujer afirma sentirse nerviosa por salir de nuevo al foco mediático, pero se mantiene firme en su convicción de que el sistema actual fracasa en la protección de menores. Su relato busca exponer cómo la dinámica de poder entre un hombre adulto y famoso y una adolescente de 16 años distorsiona la noción de consentimiento, creando un vacío legal que ella planea abordar mediante reformas estructurales.

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Detalles de la relación y las agresiones sexuales

Los hechos que motivan esta campaña se remontan al año 2006 en Leicester Square, Londres. Según el testimonio de Latter, conoció a Russell Brand cuando este tenía 30 años y ella apenas 16. Él se le acercó mientras ella compraba ropa y seleccionó un vestido para su cita inicial. Durante el encuentro, Brand le aseguró que la edad no importaba, llevándola a un restaurante español donde, según ella, bromeó sobre su menor edad para beber alcohol. La dinámica continuó en la residencia del actor, donde Latter relata que fue llevada a una situación de desnudidad parcial y presión sexual, aunque ella afirma que al inicio no hubo contacto físico directo más allá de conversaciones.

La relación, que Laster describe como de explotación , se prolongó durante tres meses. Durante este periodo, Brand le solicitó confidencialidad frente a su entorno familiar, aunque él mismo hablaba de ella como la niña ante sus propios amigos. Latter detalla incidentes violentos, incluyendo una alegación de violación oral en la queBrand la empujó contra la cama. Ella describe haber llorado, ahogarse y haberle dado un puñetazo en el estómago para liberarse, momento en el cualBrand supuestamente bromeó sobre el rímel corrido. La relación terminó abruptamente cuando Latter descubrió a otra mujer en el dormitorio del actor.

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Reacciones de las partes y posicionamiento legal

Russell Brand, quien actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 10 años y medio por delitos de violación y agresión sexual, ha mantenido una postura de negación sobre los hechos relatados por Latter, aunque ha reconocido el vínculo emocional en algunas instancias. Su equipo legal, liderado por Ian Winter KC, ha intentado desprestigiar el relato al subrayar que la intervención de Laster en el documental de 2023 podría haber sido una estrategia para desacreditar a otras mujeres que presentan acusaciones similares. Brand, actualmente recluido en la prisión de Littlehey en Cambridgeshire, tras ser trasladado desde Southwark, ha enviado mensajes desde la cárcel que enfatizan su elección espiritual, afirmando que Cristo está cuando lo elegimos, y yo le elijo .

Por su parte, Mia Latter considera ilógica la defensa de que el consentimiento fue manipulado por parte de Brand, argumentando que si existe manipulación, el consentimiento no es válido. Ella sostiene que las declaraciones públicas de Brand, que sugerían que la relación era inmoral pero no ilegal, sirvieron para distraer la atención sobre la ilegalidad de la captación de menores. Latter denuncia que el desequilibrio de poder en la interacción inicial, donde Brand eligió su ropa y la llevó a una cita, fue un factor determinante en la coerción psicológica que sufrió.

Impacto social y próximos pasos legislativos

El impacto de este caso trasciende el ámbito individual, tocando fibras sensibles en la sociedad británica sobre cómo se juzga la explotación sexual de menores. Latter recuerda haber sido diagnosticada con depresión durante su adolescencia, lo que la llevó a abandonar sus estudios y faltar a clase para encontrarse con Brand. Sus padres intentaron intervenir quitándole su móvil y castigándola, lo que resultó en que ella escapara del colegio. Este trasfondo personal subraya la gravedad de las consecuencias a largo plazo que sufren las víctimas de este tipo de dinámicas abusivas.

Además, Latter reveló que en 2023 descubrió que Brand utilizó su experiencia traumática como material para un monólogo cómico, lo que añadió una capa de revictimización pública a su sufrimiento. El incidente final de la relación, donde Brand salió en calzoncillos gritando a otras mujeres en la calle que no debían hablar con ellas, ilustra la naturaleza errática y potencialmente peligrosa de su comportamiento. A partir de ahora, Mia Latter dedicará sus esfuerzos a garantizar que la ley británica evolucione para proteger a futuros adolescentes, asegurando que la captación y la manipulación del consentimiento en relaciones con figuras de autoridad queden claramente tipificadas como delitos graves.