Mi experiencia en el lago Como

Mi esposa y nuestra hija se decidieron a bañarse en las aguas milenarias del lago Como, mientras yo me sentía consternado por el miedo que me atenazaba.

Navegando por el lago Como, mi esposa y nuestra hija se decidieron a bañarse en las aguas milenarias, mientras yo me sentía consternado por el miedo que me atenazaba.

El capitán del barco, Vito, nos previno sobre las súbitas corrientes y la profundidad del lago, calculada en más de cuatrocientos metros. Sin embargo, mi esposa insistió en que necesitaba bañarse, y el capitán pidió como condición no negociable que nos pusiéramos chalecos salvavidas. Mi hija, más valerosa que yo, se quitó la ropa y se dispuso a bajar las escaleras y saltar al agua.

Pedí que le pusieran un chaleco salvavidas, pero mi hija desoyó la petición y siguió el consejo de Vito, echándose agua en el cuerpo para acostumbrarse al frío. Luego se arrojó al lago con una reciedumbre que admiré. Unos segundos después, me pidió que yo también me metiera. Yo no quería entrar en el lago de aguas verdosas, pero no quería quedar como un cobarde ante mi hija.

Me quité los pantalones, la camisa, las medias y los zapatos, y bajé las escaleras con sumo cuidado. Entonces me dispuse a saltar. Antes de hacerlo, recordé a mi padre, quien me pedía que saltara a la piscina, al lago, al mar. Al ver que yo era un niño miedoso, me sometía a pruebas de coraje.

Yo no quería saltar. No sabía tirarme de cabeza al agua. Cuando lo intentaba, hacía el ridículo, dándome un clavado de panza. Eso enfurecía a mi padre.

Yo era el niño que no quería saltar. No quería subir al trampolín del club para saltar a la piscina, no quería subir a los árboles de la casa para saltar a la piscina, no quería saltar desde un yate o una lancha al mar insondable. Todo me daba miedo. Decepcionado, mi padre me insultaba.

Peor aún, mis hermanos menores eran más valientes que yo y saltaban al agua. Incluso mi hermana saltaba. Yo era el cobarde, el apocado, el que tenía miedo a golpearse con las rocas y morir ahogado. En todo eso pensé en el lago Como cuando mi hija me gritó ¡salta!

, cuando mi esposa me gritó ¡salta! Tuve que saltar. No podía defraudarlas. Salté, me hundí en esa masa de agua antigua y helada y el golpe de frío fue tan brutal que pensé que me daría un infarto.

Moviéndome frenéticamente para flotar y entrar en calor, no me arrepentí. Por una vez en mi vida, había simulado ser un valiente y ahora nadaba a duras penas al lado de mi esposa y de nuestra hija, mientras Vito, el patrón, nos hacía fotos desde el bote.

Pocos minutos después, extenuado de agitarme para flotar, subí las escaleras, me envolví en una toalla naranja y me sentí orgulloso de mi modesto triunfo: a pesar del miedo, me había bañado en el lago Como. Quedamos tan contentos y entusiasmados que le pedimos a Vito que nos llevase a una playa a orillas del lago. Las chicas querían seguir bañándose.

Atento, sonriente, el capitán nos llevó a una minúscula playa, nos dejó en el embarcadero y luego se alejó porque, según dijo, era peligroso que el bote estuviera en esa zona de aguas menos profundas, más superficiales. Aquella segunda incursión en el lago fue terrible para mí y por eso me arrepentí enseguida: el sol me quemaba la cara, un perro suelto quiso morderme, la playa era rocosa y estaba sucia y yo veía con pavor que el bote de Vito se alejaba de nosotros.

Le hice señas a Vito para que se acercase a recogernos. Sin embargo, el capitán me dijo a los gritos que era mejor que nadásemos hasta el bote. Mi esposa y nuestra hija empezaron a nadar con determinación, dando brazadas vigorosas, alejándose de mí





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