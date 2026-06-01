La lista de México para el Mundial incluye 3 porteros, 7 defensores, 8 mediocampistas y 8 delanteros. El portero Guillermo Ochoa entrará a la historia como el jugador con más presencias en la Copa Mundial, marcando un récord de 6 participaciones.

México ya conoce a los 26 futbolistas que representarán la bandera roja, blanca y verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026 . El seleccionador Javier Aguirre cumplió con la lógica en muchos casilleros, pero en redes sociales generó mucho debate con la elección de algunos jugadores que no llegan en plenitud física, y la ausencia de algunos que habían sumado muchos minutos durante el proceso que terminó con los últimos amistosos.

La lista de México para el Mundial incluye 3 porteros, 7 defensores, 8 mediocampistas y 8 delanteros. El portero Guillermo Ochoa entrará a la historia como el jugador con más presencias en la Copa Mundial, marcando un récord de 6 participaciones.

Por otro lado, Gilberto Mora será el jugador más joven de la historia de México en la Copa del Mundo, con solo 17 años. La lista de Aguirre generó polémica por la elección de algunos jugadores que llegan con poco rodaje al Mundial debido a lesiones que han sufrido en el último tiempo, como Edson Álvarez, César Huerta y Luis Chávez.

Algunos aficionados también han puesto en tela de juicio la convocatoria de Santiago Gimenez, quien tuvo una temporada para el olvido en el Milan a causa de las lesiones





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

México Copa Mundial FIFA 2026 Javier Aguirre Guillermo Ochoa Gilberto Mora Edson Álvarez César Huerta Luis Chávez Santiago Gimenez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Toluca vs. Tigres UANL: la Gran Final de la Copa de Campeones de la ConcacafEl encuentro decisivo entre Toluca y Tigres UANL se realizará el 30 de mayo en el Estadio Nemesio Díez, con la posibilidad de verlo en distintas plataformas electrónicas a nivel internacional. La cita promete emociones intensas, tras un recorrido de partidos polémicos y determinantes que ponen a ambos clubes enfrentados a la búsqueda de la gloria en la Concacaf.

Read more »

México despliega 100.000 efectivos de seguridad para la Copa del Mundo 2026 bajo el Plan KukulkánMéxico implementa una estrategia de seguridad masiva llamada Plan Kukulkán para proteger a los visitantes de la Copa del Mundo 2026, con 100.000 efectivos desplegados en las ciudades sede y cooperación con Canadá y Estados Unidos. Expertos señalan que aunque los aficionados estarán relativamente seguros, persisten riesgos en zonas vulnerables.

Read more »

Marc Márquez se pone nota en su regreso al mundial de MotoGP: 'Un 10'El piloto de Ducati, a pesar de estar tocado físicamente, fue séptimo y estuvo en muchas batallas durante la carrera de Mugello.

Read more »

Advertencias por fraudes en venta de boletos y productos para el Mundial de Fútbol 2026A dos semanas del arranque del Mundial de Fútbol 2026, autoridades y organizaciones civiles advierten sobre intentos de fraude en la venta de boletos y otros productos. Se prevén un aumento en los intentos de fraude con la venta de boletos y otros productos como camisetas, balones, tarjetas o paquetes conmemorativos.

Read more »