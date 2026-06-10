México y EE.UU. suspenden intercambio de animales vivos por reaparición del gusano barrenador

Ambos países acordaron una suspensión temporal de la importación de ganado y animales vivos tras detectarse nuevos casos del parásito en Texas y Nuevo México. La medida busca contener la propagación de la plaga, que ha reaparecido en Estados Unidos después de décadas y se ha extendido por Centroamérica. Se excluyen las mascotas bajo protocolos reforzados.

México y Estados Unidos han decidido suspender de manera temporal el intercambio de animales vivos tras la confirmación por parte de las autoridades estadounidenses de nuevos casos del gusano barrenador del ganado, una plaga parasitaria que había desaparecido del país norteamericano hace décadas y que ha reaparecido recientemente.

La medida fue comunicada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, indicando que la decisión se tomó en coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), después de que se detectaran casos en Texas y Nuevo México. Las autoridades mexicanas subrayan que el objetivo principal es prevenir la propagación de esta plaga hacia regiones de México donde aún no está presente, particularmente en los estados del noroeste como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa.

Esta suspensión implica la prohibición de importar bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos y otros animales vivos procedentes de Estados Unidos, así como ciertas aves y hurones destinados a comercio. No obstante, para mascotas como perros de compañía, se mantendrá el tránsito bajo protocolos sanitarios reforzados.

La detonante fue la notificación del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de Estados Unidos sobre un caso en un bovino en el condado de Zavala, Texas, seguido de hallazgos adicionales en otras zonas de Texas y en Nuevo México, lo que elevó la alerta entre productores y autoridades. El gusano barrenador, causado por la larva de una mosca que se hospeda en heridas de animales de sangre caliente y los consume vivos, se ha extendido por Centroamérica desde inicios de 2023, con reportes en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.

Su llegada al sur de México a finales del año pasado generó especial preocupación en Estados Unidos. Cabe recordar que en mayo de 2025, la secretaria de Agricultura del USDA, Brooke Rollins, ya había anunciado el cierre de la frontera a importaciones de ganado desde México debido al aumento de casos. Ahora, ambos países intensifican acciones conjuntas para contener la plaga.

México informó que, en colaboración con Panamá, está instalando una planta de producción de moscas estériles en Chiapas y ha desplegado una estrategia integral que incluye liberaciones aéreas de insectos estériles, vigilancia epidemiológica, inspección de ganado y capacitación a productores. La situación refleja la importancia de la cooperación binacional en sanidad animal para proteger la industria ganadera y los precios de la carne, un tema de impacto económico y social para ambas naciones





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