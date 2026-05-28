México se prepara para jugar tres Copas Mundiales en casa

La selección mexicana de fútbol hará historia en 2026 al convertirse en la primera en jugar tres Copas Mundiales de la FIFA en casa. La mayor ventaja que tiene cualquier selección anfitriona de un Mundial es la clasificación automática, pero México ha sufrido en procesos clasificatorios y enfrentará a rivales conocidos en el Grupo A.

CNN Español — La selección mexicana de fútbol hará historia en 2026 al convertirse en la primera en jugar tres Copas Mundiales de la FIFA en casa.

Dicho escenario podría jugarle a su favor de múltiples maneras. De hecho, no es casualidad que las mejores participaciones que ha tenido el Tri en su historia fueran siendo anfitrión, alcanzando los cuartos de final en las dos ediciones anteriores. En México 1970, el equipo dirigido por Raúl Cárdenas cayó 4-1 ante Italia, mientras que en 1986, ya bajo la dirección de Bora Milutinović, quedó afuera del certamen ante la República Federal de Alemania en tanda de penales.

Esta última fue la única vez que la selección jugó cinco partidos en una Copa del Mundo, hito que no ha vuelto a alcanzar desde entonces, siempre quedando eliminada en octavos de final, en la fase de grupos (como sucedió en Qatar 2022) o ni siquiera clasificando (quedó inhabilitada rumbo a Italia 1990 por el escándalo de los ‘cachirules’). Volver a ser sede del torneo futbolístico más importante del mundo trae esperanzas renovadas en la afición de volver a llegar a los cuartos de final, o incluso ir más allá, para los más soñadores.

Sin embargo, el panorama no es alentador, pues, aunque se cuenta con algunas ventajas que podrían ayudar en su desempeño, hay múltiples áreas de oportunidad que podrían pesar





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