México se convierte en la primera selección clasificada a la fase eliminatoria del Mundial 2026

La selección mexicana aseguró su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026 como coanfitriona, tras vencer 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara con un gol de Luis Romo. La victoria desató celebraciones masivas en el Ángel de la Independencia y fue reconocida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

México , como uno de los países coanfitriones del Mundial 2026 , se convirtió en la primera selección en asegurar su lugar en la fase eliminatoria tras vencer 1-0 a Corea del Sur en un partido disputado en Guadalajara.

El único gol del encuentro llegó en el minuto 50, cuando el centrocampista Luis Romo empujó el balón a la portería vacía tras un error del guardameta surcoreano Kim Seung-gyu, que chocó con su compañero Lee Gi-hyuk. Pese a los intentos de reacción de Corea del Sur, especialmente con un remate de Cho Gue-sung en el minuto 87 que fue detenido por el portero mexicano Raúl Rangel, y con un tanto anulado previamente a Son Heung-min por fuera de juego, el resultado se mantuvo hasta el final.

La victoria asegura que México disputará tanto su partido de la ronda de 32 como un posible encuentro de octavos de final en la Ciudad de México, y además confirma que el equipo dirigido por Javier Aguirre finalizará como líder del Grupo A. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el triunfo en redes sociales, manifestando: "Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo llena de orgullo a todo México", y publicó una foto junto a su esposo con la camiseta nacional que llevaba la leyenda "Presidenta" en la espalda.

Multitudes se congregaron frente al Ángel de la Independencia en la capital para festejar la clasificación, en un ambiente de gran euforia que refleja la apasionada vinculación del país con el fútbol a pesar de los desafíos históricos del combinado nacional en Copas del Mundo anteriores





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