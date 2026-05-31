México despliega 100.000 efectivos de seguridad para la Copa del Mundo 2026 bajo el Plan Kukulkán

México implementa una estrategia de seguridad masiva llamada Plan Kukulkán para proteger a los visitantes de la Copa del Mundo 2026, con 100.000 efectivos desplegados en las ciudades sede y cooperación con Canadá y Estados Unidos. Expertos señalan que aunque los aficionados estarán relativamente seguros, persisten riesgos en zonas vulnerables.

Cuando millones de extranjeros visiten México para la Copa del Mundo este mes de junio, se encontrarán con mucho más que coloridos murales de fútbol, imponentes estatuas de jugadores y animados festivales para los aficionados.

En los principales destinos turísticos del país, los visitantes observarán medidas de seguridad más estrictas y una mayor presencia policial, destinadas a salvaguardar tanto a los aficionados como la imagen pública de México. El Gobierno desplegará a cerca de 100.000 efectivos de seguridad en las tres ciudades sede del país -Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey-, así como en otros lugares que alberguen centros de entrenamiento y campamentos base de los equipos.

Forma parte de una ambiciosa estrategia de seguridad denominada Plan Kukulkán -bautizada así en honor a una deidad serpiente de la mitología maya-, que involucra a decenas de agencias federales, estatales y locales, así como la cooperación de los coanfitriones de la Copa del Mundo: Canadá y Estados Unidos. Un oficial del ejército custodia la entrada del Estadio Caliente en Tijuana, estado de Baja California, México, el 29 de mayo de 2026, donde Irán ha trasladado su campo de entrenamiento de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Federación de Fútbol de Irán anunció que establecerá su campamento para la Copa Mundial de 2026 en Tijuana, después de que la FIFA aprobara el traslado desde Arizona para mitigar las preocupaciones relacionadas con las visas y la seguridad. Las autoridades mexicanas insisten en que el plan mantendrá al país a salvo, a pesar del historial de violencia de los cárteles, delincuencia e impunidad.

Si bien los expertos reconocen que México está intensificando sus esfuerzos de seguridad este verano boreal y que los aficionados estarán relativamente bien protegidos, advierten que algunas zonas del país siguen siendo vulnerables a amenazas que podrían afectar a turistas y residentes en diversos grados. Ciudad de México, la capital que albergará cinco partidos de la Copa del Mundo -incluido el inaugural del 11 de junio-, es considerada uno de los lugares más seguros del país, aunque no está exenta de riesgos.

Si bien no está dominada por grandes carteles como las otras dos ciudades anfitrionas, los grupos criminales siguen activos en ella y participan en una variedad de actividades ilícitas, según Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. Existen redes muy extensas de piratería, trata de personas, prostitución, narcotráfico y extorsión, pero también es la zona del país con la mayor presencia policial y de cámaras de seguridad per cápita, lo cual le confiere un perfil delictivo distinto.

Al igual que en cualquier otra ciudad global, los turistas en la capital mexicana podrían verse expuestos a delitos comunes, tales como el hurto de carteras, los asaltos y las estafas. Las fuerzas de seguridad custodian la plaza principal de la Ciudad de México, el Zócalo, mientras equipos de construcción instalan un escenario para un festival de aficionados.

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fueron contenidos por la policía antimotines durante una marcha de protesta con la que intentaban llegar al Zócalo, donde se está instalando un Fan Fest. Los maestros convocan a una huelga general y a realizar protestas en los alrededores de los estadios que albergarán partidos de la Copa Mundial.

El transporte también representará un desafío de seguridad en esta metrópolis de casi 22 millones de habitantes, según Teresa Martínez, profesora e investigadora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

En una ciudad como la Ciudad de México, es necesario garantizar la existencia de un sistema de transporte que funcione durante toda la noche, lo cual implica decisiones que van más allá del simple despliegue de personal de seguridad; se requieren otros elementos para asegurar que el sistema sea seguro, viable y accesible para todos los aficionados, sean extranjeros o no. Para mitigar los riesgos, las autoridades han desplegado -según se informa- a unos 56.000 agentes en toda la ciudad, incluyendo policías de tránsito, unidades especiales, una fuerza policial turística y vigilancia aérea.

En Guadalajara y Monterrey, las otras dos sedes, la situación de seguridad es más compleja debido a la presencia de cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Noreste. En Guadalajara, las autoridades han reforzado la vigilancia en zonas turísticas y el Estadio Akron, donde se jugarán cuatro partidos. Se ha reportado un aumento de operativos conjuntos entre fuerzas federales y estatales para prevenir incidentes.

Monterrey, por su parte, ha implementado un sistema de reconocimiento facial en puntos clave y ha aumentado el número de policías en el Aeropuerto Internacional y en el Estadio BBVA. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la seguridad en las carreteras que conectan estas ciudades, ya que son rutas utilizadas por el crimen organizado para el tráfico de drogas y personas.

El Plan Kukulkán incluye también la coordinación con Canadá y Estados Unidos para el intercambio de inteligencia y la vigilancia de fronteras, especialmente en puntos de entrada como Tijuana y Ciudad Juárez. A pesar de estos esfuerzos, los expertos advierten que la violencia podría manifestarse de manera impredecible, como en ataques a turistas o enfrentamientos entre grupos rivales.

La percepción de seguridad será clave para el éxito del evento, pues una mala experiencia podría afectar la imagen de México como destino turístico a largo plazo. Por ello, las autoridades han hecho un llamado a la colaboración ciudadana y a la denuncia de cualquier actividad sospechosa, mientras que los aficionados son aconsejados a mantenerse en zonas designadas como seguras y a seguir las indicaciones de las autoridades locales





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