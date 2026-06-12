México celebra la Copa del Mundo 2026 con protestas y tensión en las calles

Algunos fanáticos del Tri, como Alfredo, Jorge y Javier, de Tijuana y Los Cabos, llevaban banderas, bufandas o sombreros en homenaje a Luis ‘el Matador’ Hernández, mientras que Miranda y Sara, de Mérida, vestían trajes alusivos a Frida Kahlo. La multitud cantaba y celebraba en las calles, pero también existía tensión por las protestas y la inseguridad.

Ciudad de MéxicoCNN Español — 6:30 a.m. del 11 de junio de 2026. Aunque faltaban más de seis horas para que se diera el silbatazo inicial del partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, las calles aledañas al Coloso de Santa Úrsula comenzaron a llenarse de personas portando su playera de la selección mexicana .

Por tercera vez en la historia, México volvía a ser sede de una Copa del Mundo de la FIFA, recibiendo a Sudáfrica envuelto por una mezcla de emoción por volver a ver rodar el balón en casa y tensión ante la amenaza de múltiples protestas en la zona por sectores inconformes con el Gobierno federal: maestros, transportistas, productores, familiares de personas desaparecidas y ciudadanos molestos con la inseguridad. A esto se le suma el operativo ‘última milla’ de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, un perímetro de aproximadamente 1,6 kilómetros del conocido popularmente como Estadio Azteca con restricciones temporales de circulación durante los partidos del Mundial





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